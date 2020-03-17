Evde kolonya yapımı: Pratik ve doğal kolonya tarifi

Eski zamanlardan bu yana hijyenik amaçla kullanılan kolonya, içinde bulunan anti viral ve anti septik malzemeler sayesinde mikropları kısa sürede etkisiz hale getirebilme özelliğine sahiptir. Doğal bir dezenfektan olan kolonyayı evde yapmak ise mümkün. Kimyasal madde kullanmadan kolonya hazırlamak oldukça kolay. Çeşitli virüslere karşı koruma almak istiyorsanız ilk olarak el temizliğine dikkat etmelisiniz. Bu konuda ise kolonya, faydalanacağınız en önemli dezenfektan. Evde kolonya nasıl yapılır diyenler için pratik kolonya yapımı tarifi geliyor, buyursunlar.

ALKOLSÜZ KOLONYA YAPIMI

Hiçbir kimyasal malzeme eklemeden kolonya yapmak son derece basit. Alkolsüz kolonya yapımı için temel malzemeler dışında kullanacağınız esansiyel yağları kişisel tercihe göre değiştirebilirsiniz.

KOLONYA YAPIMI İÇİN MALZEMELER

250 ml beyaz sirke

250 ml saf su

10 damla limon esansiyel yağı (tercihinize göre değiştirebilirsiniz)

10 damla bergamot esasinsel yağı (tercihinize göre değiştirebilirsiniz)

KOLONYA NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.

Hazırladığınız sıvı karışımı sprey bir şişeye boşaltın. Ev yapımı alkolsüz kolonyayı el ve vücut için güvenle kullanabilirsiniz.