Evde kolonya yapımı: Pratik ve doğal kolonya tarifi

Eski zamanlardan bu yana hijyenik amaçla kullanılan kolonya, içinde bulunan anti viral ve anti septik malzemeler sayesinde mikropları kısa sürede etkisiz hale getirebilme özelliğine sahiptir. Doğal bir dezenfektan olan kolonyayı evde yapmak ise mümkün. Kimyasal madde kullanmadan kolonya hazırlamak oldukça kolay. Çeşitli virüslere karşı koruma almak istiyorsanız ilk olarak el temizliğine dikkat etmelisiniz. Bu konuda ise kolonya, faydalanacağınız en önemli dezenfektan. Evde kolonya nasıl yapılır diyenler için pratik kolonya yapımı tarifi geliyor, buyursunlar.
Hiçbir kimyasal malzeme eklemeden kolonya yapmak son derece basit. Alkolsüz kolonya yapımı için temel malzemeler dışında kullanacağınız esansiyel yağları kişisel tercihe göre değiştirebilirsiniz.
KOLONYA YAPIMI İÇİN MALZEMELER
250 ml beyaz sirke
250 ml saf su
10 damla limon esansiyel yağı (tercihinize göre değiştirebilirsiniz)
10 damla bergamot esasinsel yağı (tercihinize göre değiştirebilirsiniz)
KOLONYA NASIL YAPILIR?
Tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.
Hazırladığınız sıvı karışımı sprey bir şişeye boşaltın. Ev yapımı alkolsüz kolonyayı el ve vücut için güvenle kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
350 ml etil alkol
100 ml saf su
10 damla ıhlamur esansın / portakal esansı / limon yağı ya da lavanta yağı
YAPILIŞI
İlk olarak alkol ve saf suyu cam bir şişe içinde karıştırın.
Karışımın içine kullanacağınız esansiyel yağı da ilave edip çalkalayın. Hazırladığınız kolonyayı ağzı kapalı bir şekilde bir gün buzdolabında bekletin. Ertesi gün kullanmaya başlayabilirsiniz.
Elinizdeki etil alkol miktarı az ise saf su miktarını ona göre ayarlamak gerekiyor. Sizin için farklı etil alkol miktarlarına uygun değerleri derledik;
150 ml etil alkol + 20 ml + saf su + 10 ml limon esansı
50 ml etil alkol + 10 ml saf su + 5/10 ml limon esansı
Etil alkol nereden alınır diyenler için hemen açıklayalım; eczane, market ve bazı internet sitelerinden satın alabilirsiniz.
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