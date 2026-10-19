Evde konforu artıran küçük ama etkili değişiklikler

Evde tek bir aydınlatma olmamalı.

Sık kullandığın eşyalar ulaşabileceğin yerlerde olmalı.

Evdeki aydınlatma konfor için önemli. Sadece tavan lambası olduğunda ortamın atmosferini ihtiyacına göre değiştiremiyorsun. Bu yüzden tavan lambasına ek olarak lambader ya da masa lambası kullanabilirsin.

Evde konforu artırmanın en kolay yolu sürekli kullandığın eşyaların gözünün önünde olması. Günlük hayatta sık kullandığın eşyaların yerlerini yeniden düzenleyerek daha konforlu bir yaşam sürebilirsin.

Evdeki tekstil ürünleri mevsimlik değişmeli.

Perdeler, yastık kılıfları, koltuk örtüleri gibi tekstil ürünleri mevsime uygun olmalı. Yani yaz aylarındayken daha hafif ve nefes alabilen kumaşları tercih etmelisin. Kış aylarında ise sıcak tutan tekstil ürünlerini seçmelisin.

Gün ışığını olabildiğince kullanmak gerek.



Gün ışığı evin daha ferah ve aydınlık görünmesini sağlıyor. O yüzden gün içinde evde perdeleri açmak şart. Perdelerin önündeki fazla ve yığılmış eşyaları da kaldırmak gerek.

Dinlenmek için bir alan ayırabilirsin.

Evde rahatlamak için bir odayı yeniden düzenleyebilirsin. Eğer bağımsız bir oda yoksa bir odanın köşesine de kendine uygun bir alan yaratabilirsin. Gün içinde bunaldığında bu alanda vakit geçirebilirsin.

Kabloları ortadan kaldırman gerekiyor.

Elektronik eşyalar arttıkça evde kablolar her yerden çıkıyor. Bu kabloları ortadan kaldırmak evin konforunu artırıyor. Kablo düzenleyicileri kullanarak bu çirkin kablo görüntüsünden kurtulabilirsin.

Yatak odasının konforu da önemli!

Yatak odasındaki yatak ve yastık gibi ürünler rahatın için çok önemli. Uykuda geçirdiğimiz zamanlarda konforlu olmak için bunlara dikkat etmek gerek. Ayrıca odadaki fazla eşyalardan da kurtulmalısın.

Evin havalanması şart.



Evi düzenli havalandırmıyorsan çok yanlış yapıyorsun. Konforlu bir ev için evinin havasının temiz olması gerekiyor. O yüzden düzenli havalandırma şart.

En sık kullandığın alanları düzenlemelisin.

Mutfak tezgahından banyo lavabosuna, antreden odana sık kullandığın alanları düzenlemen gerekiyor. Böylece daha ferah ve konforlu bir eve sahip olabiliyorsun.

Bir akşam rutini oluşturmaya ne dersin?

Evinin daha konforlu olmasının yolu düzenli olmasından geçiyor. Günün sonunda ortalığı toparlayıp eşyaları kaldırmak evinin daha düzenli olmasını sağlıyor.