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Evde sürekli aynı topuz modellerinden sıkılmadın mı? İşte en trend ve en kolay topuz modelleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Topuz, kadınlar arasında en ilgi gören saç modellerinden biridir. Saçınızı sadece düğün ve diğer özel günlerde topuz yapmıyorsunuz elbette. Bunun bir de günlük topuz modelleri var. Abiye topuzlar gibi günlük topuzlar da en çok tercih edilen modellerden. Hem modelleri, hem de nasıl yapıldıklarını keşfetme zamanı! Saçını toplu sevenler buraya!

Evde sürekli aynı topuz modellerinden sıkılmadın mı? İşte en trend ve en kolay topuz modelleri!

Özel günlerinizde fark yaratmak veya günlük şıklığınızı en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız bu topuz modelleri tam size göre. Balerin topuzu, yarım topuz, örgülü topuz, dağınık topuz ve ikili topuz modelleri gibi pek çok model sizi bekliyor. İster gündüz ister gece kullanın ama mutlaka deneyin!

KLASİK ŞIKLIK!

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Balerin topuzu kurtarıcı topuz modellerinin en başında gelir. Çok temiz ve özenilmiş görünür. Aslında yapımı çok kolaydır. Çok vaktiniz yoksa veya saçlarınız şekil vermeye yetecek temizlikte değilse bile balerin topuzu yaparak son derece şık görünebilirsiniz.

Öncelikle saçınızı ensede veya tepede sağlam bir atkuyruğu yapmalısınız.
Sonrasında atkuyruğunu kendi etrafında döndürerek tel toka yardımıyla sabitleyin. İşte bu kadar!
Biraz da sprey sıkarak kalıcılığını artırabilir, gün boyu balerin topuzunuzu kullanabilirsiniz.

ROMANTİK KADINLARIN TERCİHİ: ÖRGÜLÜ TOPUZ

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Örgülü topuz modelleri günün her anında ve her yerde kullanıma uygundur. İster bir düğüne giderken yapın, ister işe giderken, isterseniz de plaja giderken... Saçınıza romantik bir hava ve görünüşünüze sevimlilik katar. Yapmanız gereken tek şey saçınızı dilediğiniz kadar tutama ayırarak bunları örmek ve bir araya getirerek sabitlemek. Bu örgü tutamlarını ensede bir araya toplamak daha kolaydır. Örgü saç modelini uyguladığınızda saçınızı aksesuarla da süsleyebilirsiniz.

KISA SAÇLARIN VARSA DA TOPUZ YAPABİLİRSİN

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Yarım topuz modelleri kısa saçlı kadınların da topuz yapabilmelerine olanak sağlar. Her boyda olan saça rahatça uygulayabileceğiniz bu saç modeli için yapmanız gereken tek şey saçınızı ortadan ayırarak bir kısmı açık kalacak şekilde üstte kalan tutamı toplamak. Sonrasında ise topladığın tutamı burgu şeklinde dolayarak toplayabilirsin. Kısa saçta rahatça uygulanabileceği gibi uzun saçlarınızı da yarım topuz yaparak çok modern bir görünüme ulaşabilirsiniz.

ÇABASIZ GÜZELLİK: DAĞINIK TOPUZ

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Çok fazla uğraşmadan muhteşem bir görünüme ulaşmak istiyorsanız dağınık topuz tam size göre. Ensenizde veya tepede toplayarak kullanabilirsiniz. Günlük şıklık için ideal bir topuz modeli.

İstediğiniz yerden saçınızı atkuyruğu şeklinde toplayın.
Sonrasında saçınızı tokanın etrafında sıkı olmayacak şekilde sarın ve sabitleyin.
Saçını tutturduktan sonra yanlardan çekiştirerek bollaştırın ve dağınık bir görünüm elde edin. Bu kadar basit!

Saçınızı gelişigüzel toplayarak bakımlı görünmek işte bu kadar kolay!

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