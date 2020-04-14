Evde sürekli aynı topuz modellerinden sıkılmadın mı? İşte en trend ve en kolay topuz modelleri!

Özel günlerinizde fark yaratmak veya günlük şıklığınızı en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız bu topuz modelleri tam size göre. Balerin topuzu, yarım topuz, örgülü topuz, dağınık topuz ve ikili topuz modelleri gibi pek çok model sizi bekliyor. İster gündüz ister gece kullanın ama mutlaka deneyin!

KLASİK ŞIKLIK!

Balerin topuzu kurtarıcı topuz modellerinin en başında gelir. Çok temiz ve özenilmiş görünür. Aslında yapımı çok kolaydır. Çok vaktiniz yoksa veya saçlarınız şekil vermeye yetecek temizlikte değilse bile balerin topuzu yaparak son derece şık görünebilirsiniz.

Öncelikle saçınızı ensede veya tepede sağlam bir atkuyruğu yapmalısınız.

Sonrasında atkuyruğunu kendi etrafında döndürerek tel toka yardımıyla sabitleyin. İşte bu kadar!

Biraz da sprey sıkarak kalıcılığını artırabilir, gün boyu balerin topuzunuzu kullanabilirsiniz.

ROMANTİK KADINLARIN TERCİHİ: ÖRGÜLÜ TOPUZ

Örgülü topuz modelleri günün her anında ve her yerde kullanıma uygundur. İster bir düğüne giderken yapın, ister işe giderken, isterseniz de plaja giderken... Saçınıza romantik bir hava ve görünüşünüze sevimlilik katar. Yapmanız gereken tek şey saçınızı dilediğiniz kadar tutama ayırarak bunları örmek ve bir araya getirerek sabitlemek. Bu örgü tutamlarını ensede bir araya toplamak daha kolaydır. Örgü saç modelini uyguladığınızda saçınızı aksesuarla da süsleyebilirsiniz.