Evde yağ yakmanıza yardımcı olacak esneme hareketleri

ÖNE EĞİLME
Ayaklarınızı birbirinden ayırın ve dizlerinizi hafifçe bükün. Görseldeki gibi konum alın ardından ellerinizi ayaklarınızın yanından geçirerek yere dokundurun. Nefesinizi tutun ve karnınızı içeri çekin. Bu hareketi 3 kere deneyin.
YANA YATMA
Sırt üstü yatın ve kollarınızı yana doğru uzatın. Dizlerinizi kullanarak bacaklarınızı kaldırın ve ardından uyluğunuz yere değene kadar havada olan bacağınızı yere indirin. Bacaklarınızı tekrar kaldırın ve bu defa diğer tarafa doğru aynı hareketi yapın.
TEKNE POZU
Göreldeki gibi pozisyon alın. Sırtınızı dik tutarken, ayaklarınızı kaldırın ve kollarınızı öne doğru uzatın. Kalçanız üzerinde kendinizi dengeleyin. V şeklini almak için bacaklarınızı havaya doğru kaldırın ve düzeltin. Omuzlarınızı hafifçe geriye yatırın.
SANDALYE POZU
Ayağa kalkın, nefes alın ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırın. Altınızda bir sandalye varmış gibi kalçanızı yere doğru yaklatırın. Dizlerinizi sandalyede oturur gibi bükün ve onlardan güç alın.
KEDİ POZU
Kedi pozu için görseldeki gibi pozisyon alın. Bakışlarınızı yere doğru odaklayın. Nefes verirken omurgalarınızı yukarıya doğru kaldırın. Dizinizin ve omuzunuzun hizasını bozmayınız. Boynunuza yüklenmeden başınızı aşağıya doğru indirin.
İNEK POZU
İnek pozu için dizlerinizin ve ellerinizin üzerinde pozisyon alın. Bakışlarınızı ileriye odaklayarak kafanızı hafifçe kaldırın. Nefes vererek kalçanızı ve göğsünüzü yukarıya doğru kaldırın.
KARIN DÖNDÜRME POZU
Yere oturun. Görseldeki gibi pozisyon alın. Sol dizinizi büktükten sonra, sol ayağınızı sağ dizinizin dışından birkaç santim uzaklaştırarak yerleştirin. Sağ kolunuzu büktüğünüz sol dizinizin sol dış kısmının arka tarafına getirin.
TAM KÖPRÜ POZU
Pozisyonu gerçekleştirmek için sırtüstü uzanın. İki ayağınızın arasındaki mesafeyi omuz genişliğinizde olacak şekilde ayarlayın ve ayaklarınızı kendinize doğru getirin. Ellerinizle yerden destek aldıktan sonra kalçanızı havaya doğru kaldırın.
KOBRA POZU
Yüzüstü yere yatın. Ellerinizi omuzlarınızın hizasında olacak şekilde yere doğru bastırın. Derin nefes aldıktan sonra başınızı, göğsünüzü ve ellerinizi kaldırın. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırmaya çalışın Belirli süre bu pozisyonda bekledikten sonra nefesinizi verin ve yavaş bir şekilde kendinizi yere doğru bırakın.
HAREKETSİZ POZ
Şimdiye kadar yaptığınız hareketlerden sonra bedeni dinlendirmek için ihtiyaç duyulan poz. Yere sırt üstü uzanın ve kollarınızı iki yana doğru açarak yere bırakın. Tüm beden ağırlığınızı zemine doğru verin ve gözlerinizi kapatarak bir süre hareket etmeden uzanın.
BONUS: ÖNEMLİ OLAN YAĞLARDAN KİLO VERMEK
Kilo vermeye çalışırken vücudunuzun da nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Egzersiz yaparken önemli olan şey yağlardan kilo vermektir. Günlük beslenmenizi ve hareketlerinizi bunu göz önünde bulundurarak ve bir uzmana danışarak gerçekleştirmeniz sizin yararınıza olacaktır.
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