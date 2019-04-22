KADIN

Evde yağ yakmanıza yardımcı olacak esneme hareketleri

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2019 07:21 | Son Güncelleme

Özellikle yapılacak zamanı bulmak söz konusu olduğunda egzersiz yapmak özellikle korkutucu gelebilir ancak bunu eğlenceli ve kolay hale getirmenin yolları var. Evinizin rahatlığında bir sandalyede veya bir yatakta bile olsa fazla yağlardan kurtulabilir metabolizmanızı çalıştırabilirsiniz. İşte gün boyu aktif kalmanıza yardımcı olacak basit esneme hareketleri.

Evde yağ yakmanıza yardımcı olacak esneme hareketleri

ÖNE EĞİLME

1-ONE-EGILME

Ayaklarınızı birbirinden ayırın ve dizlerinizi hafifçe bükün. Görseldeki gibi konum alın ardından ellerinizi ayaklarınızın yanından geçirerek yere dokundurun. Nefesinizi tutun ve karnınızı içeri çekin. Bu hareketi 3 kere deneyin.

YANA YATMA

2-YANA-YATMA

Sırt üstü yatın ve kollarınızı yana doğru uzatın. Dizlerinizi kullanarak bacaklarınızı kaldırın ve ardından uyluğunuz yere değene kadar havada olan bacağınızı yere indirin. Bacaklarınızı tekrar kaldırın ve bu defa diğer tarafa doğru aynı hareketi yapın.

TEKNE POZU

3-TEKNE-POZU

Göreldeki gibi pozisyon alın. Sırtınızı dik tutarken, ayaklarınızı kaldırın ve kollarınızı öne doğru uzatın.  Kalçanız üzerinde kendinizi dengeleyin. V şeklini almak için bacaklarınızı havaya doğru kaldırın ve düzeltin. Omuzlarınızı hafifçe geriye yatırın.

SANDALYE POZU

4-SANDALYE-POZU

Ayağa kalkın, nefes alın ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırın. Altınızda bir sandalye varmış gibi kalçanızı yere doğru yaklatırın. Dizlerinizi sandalyede oturur gibi bükün ve onlardan güç alın.

KEDİ POZU

5-KEDI-POZU

Kedi pozu için görseldeki gibi pozisyon alın. Bakışlarınızı yere doğru odaklayın. Nefes verirken omurgalarınızı yukarıya doğru kaldırın. Dizinizin ve omuzunuzun hizasını bozmayınız. Boynunuza yüklenmeden başınızı aşağıya doğru indirin.

İNEK POZU

6-INEK-POZU

İnek pozu için dizlerinizin ve ellerinizin üzerinde pozisyon alın. Bakışlarınızı ileriye odaklayarak kafanızı hafifçe kaldırın. Nefes vererek kalçanızı ve göğsünüzü yukarıya doğru kaldırın.

KARIN DÖNDÜRME POZU

7-KARIN-DONDURME-POZU

Yere oturun. Görseldeki gibi pozisyon alın. Sol dizinizi büktükten sonra, sol ayağınızı sağ dizinizin dışından birkaç santim uzaklaştırarak yerleştirin. Sağ kolunuzu büktüğünüz sol dizinizin sol dış kısmının arka tarafına getirin.

TAM KÖPRÜ POZU

8-KOPRU

Pozisyonu gerçekleştirmek için sırtüstü uzanın. İki ayağınızın arasındaki mesafeyi omuz genişliğinizde olacak şekilde ayarlayın ve ayaklarınızı kendinize doğru getirin. Ellerinizle yerden destek aldıktan sonra kalçanızı havaya doğru kaldırın.

KOBRA POZU

9-KOBRA

Yüzüstü yere yatın. Ellerinizi omuzlarınızın hizasında olacak şekilde yere doğru bastırın. Derin nefes aldıktan sonra başınızı, göğsünüzü ve ellerinizi kaldırın. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırmaya çalışın Belirli süre bu pozisyonda bekledikten sonra nefesinizi verin ve yavaş bir şekilde kendinizi yere doğru bırakın.

HAREKETSİZ POZ

10-HAREKETSIZ

Şimdiye kadar yaptığınız hareketlerden sonra bedeni dinlendirmek için ihtiyaç duyulan poz. Yere sırt üstü uzanın ve kollarınızı iki yana doğru açarak yere bırakın. Tüm beden ağırlığınızı zemine doğru verin ve gözlerinizi kapatarak bir süre hareket etmeden uzanın.

BONUS: ÖNEMLİ OLAN YAĞLARDAN KİLO VERMEK

11-BONUS

Kilo vermeye çalışırken vücudunuzun da nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Egzersiz yaparken önemli olan şey yağlardan kilo vermektir. Günlük beslenmenizi ve hareketlerinizi bunu göz önünde bulundurarak ve bir uzmana danışarak gerçekleştirmeniz sizin yararınıza olacaktır.

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