Evde yağ yakmanıza yardımcı olacak esneme hareketleri

ÖNE EĞİLME

Ayaklarınızı birbirinden ayırın ve dizlerinizi hafifçe bükün. Görseldeki gibi konum alın ardından ellerinizi ayaklarınızın yanından geçirerek yere dokundurun. Nefesinizi tutun ve karnınızı içeri çekin. Bu hareketi 3 kere deneyin.

YANA YATMA

Sırt üstü yatın ve kollarınızı yana doğru uzatın. Dizlerinizi kullanarak bacaklarınızı kaldırın ve ardından uyluğunuz yere değene kadar havada olan bacağınızı yere indirin. Bacaklarınızı tekrar kaldırın ve bu defa diğer tarafa doğru aynı hareketi yapın.

TEKNE POZU

Göreldeki gibi pozisyon alın. Sırtınızı dik tutarken, ayaklarınızı kaldırın ve kollarınızı öne doğru uzatın. Kalçanız üzerinde kendinizi dengeleyin. V şeklini almak için bacaklarınızı havaya doğru kaldırın ve düzeltin. Omuzlarınızı hafifçe geriye yatırın.

SANDALYE POZU

Ayağa kalkın, nefes alın ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırın. Altınızda bir sandalye varmış gibi kalçanızı yere doğru yaklatırın. Dizlerinizi sandalyede oturur gibi bükün ve onlardan güç alın.

KEDİ POZU



Kedi pozu için görseldeki gibi pozisyon alın. Bakışlarınızı yere doğru odaklayın. Nefes verirken omurgalarınızı yukarıya doğru kaldırın. Dizinizin ve omuzunuzun hizasını bozmayınız. Boynunuza yüklenmeden başınızı aşağıya doğru indirin.