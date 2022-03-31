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Evde yapacağınız maskeyle gözenek görünümüne elveda!

31.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözenekler belirli etkenlere bağlı olarak büyüyüp genişlemektedir. Bu da ciltte istenmeyen görünümlere sebep olmaktadır. Gözeneklerin büyümesi cildin portakal kabuğu gibi delikli bir yapıda görünmesini sağlamaktadır. Ciltte oluşan istenmeyen gözenek görünümünü evde yapacağınız maske ile çözebilirsiniz.

Evde yapacağınız maskeyle gözenek görünümüne elveda!

Gözenekler cildin hava almasını sağlayan nemini ve parlaklığını koruyan yuvalardır. Cildin fazla yağlanması, yeterli temizlik yapılmaması, elastikiyetini kaybetmesi gözeneklerin çukurlaşmasına neden olmaktadır. Gözeneklerin büyümesi daha kolay siyah nokta ve sivilce oluşmasına sebep olmaktadır. Gözeneklerin görünümünü engellemek için cilt tipinize uygun bir temizleyici ile düzenli cilt temizliği ve bakımı yapmak, tonik kullanmak, aşırı makyajdan kaçınmak gerekmektedir. Bol su içmek ve cildinizi nemli tutmak da gözenek görünümünüzü azaltacaktır.

GÖZENEK GÖRÜNÜMÜNÜ YOK ETMEK İÇİN MASKE

  • 1 yemek kaşığı yaş maya
  • 1 yemek kaşığı süt

YAPILIŞI

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  • Yaş maya ve sütü güzelce karıştırıp mayanın erimesini sağlayınız.
  • Karışım kremsi kıvama gelince yıkanmış yüzünüze uygulayınız.
  • Boyun bölgesine de uygulanabilen bu maske cildinizi gerip gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayacaktır.
  • Yaklaşık 15 dakika boyunca yüzünüzde bekleyen bu maskeyi yıkarken soğuk su kullanmalısınız.
  • Her hafta denemede etkili sonuçları fark edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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