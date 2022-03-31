Evde yapacağınız maskeyle gözenek görünümüne elveda!

Gözenekler cildin hava almasını sağlayan nemini ve parlaklığını koruyan yuvalardır. Cildin fazla yağlanması, yeterli temizlik yapılmaması, elastikiyetini kaybetmesi gözeneklerin çukurlaşmasına neden olmaktadır. Gözeneklerin büyümesi daha kolay siyah nokta ve sivilce oluşmasına sebep olmaktadır. Gözeneklerin görünümünü engellemek için cilt tipinize uygun bir temizleyici ile düzenli cilt temizliği ve bakımı yapmak, tonik kullanmak, aşırı makyajdan kaçınmak gerekmektedir. Bol su içmek ve cildinizi nemli tutmak da gözenek görünümünüzü azaltacaktır.

GÖZENEK GÖRÜNÜMÜNÜ YOK ETMEK İÇİN MASKE

1 yemek kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı süt

YAPILIŞI