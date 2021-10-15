Evde Yasak Elma karakterleri gibi gezmek istiyorum diyenlere sabahlık önerileri

Güne nasıl başlarsanız günün devamının öyle gideceği herkes tarafından bilinen bir inanış. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan bir sabahlık ile günü karşılamak, güne enerjik ve motivasyonu yüksek bir başlangıç yapmanızı sağlar. Yataktan kalkınca pijamanın üzerine giyilen sabahlıklar gece şıklığınızı tamamlar. Siz de farklı sabahlık modelleri arasından kendiniz için en uygun olanı bulabilir, Yasak Elma karakterleri gibi hissedebilirsiniz.

Sade Fakat Şık Tasarımı ile Dikkat Çeken Saten Sabahlıklar Kullananların Favorisi Oluyor!

Saten ve dantel kumaşların bir arada buluştuğu Babeyond Uzun Sabahlık modeli farklı renk seçenekleri ile sizlerin beğenisini kazanacak. Ten renginizin güzelliğini olduğu gibi ortaya çıkaracak rengi seçtiğiniz taktirde sabahların sultanı siz olacaksınız. Bu sabahlık aynı zamanda ipeksi bir pürüzsüzlüğe sahip kumaşı ile de rahat bir kıyafet deneyimi yaşamanızı sağlar. Sade fakat şık tarzı ile göz dolduran uzun sabahlığın kol ve etek çizgisinde dantel detaylar tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor.

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Sıcak Havalar için Kısa Sabahlıklar İdeal!

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Uzun modeller ile rahat edemeyenlerdenseniz saten kumaşın kısa sabahlık modeli ile buluştuğu bu ürün tam size göre. Yumuşak ve hafif hissiyatı ile konforlu bir deneyim vadeden Balancora sabahlık modeli ile yaz aylarında bile rahatlığı sonuna kadar yaşayın. Hızlı bir şekilde üzerinize giyebileceğiniz bu modelin bel kısmında kumaş ile aynı renkte bir kuşak bulunuyor. Ayrıca sabahlığın ön tarafına yerleştirilmiş olan iki adet cep de büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

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Sabahlık ve Pijamayı Bir Arada Sunan Penye Takımlar ile Kombin Derdine Son!

Gece şıklığının devamı olarak görülen sabahlıklar genelde pijama takımı ile aynı desende ve renkte olabilirken farklı kombinler de yapılabilir. Renk uyumu gibi detaylar ile uğraşmak istemiyorsanız pijama ile takım olan sabahlıklar sizin için iyi bir tercih olabilir. Penye Mood Sabahlık Takımı, her ten rengi ile uyum sağlayabilecek kırmızı tonu ile sizlerin beğenisini kazanacak. Ayrıca bu ikili takım, vücudu sıkmayan modelleri ile de hareketlerinizi kısıtlamayan bir rahatlık sağlar.

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Kimono Modelindeki Sabahlıklar ile Şıklığı ve Rahatlığı Bir Arada Yaşayın!

Kimono modeline ve desenlerine sahip sabahlıklar sayesinde yeni güne çok daha iyi bir enerji ile başlayabilirsiniz. Canlı renkleri ve rahat kumaşları ile göz dolduran bu modeller aradığınız konforu sizlere sunuyor. Babeyond Kimono Sabahlık modeli de tavus kuşu ve çiçek desenleri ile sabahlarınızı güzelleştirecek. Griden zümrüt rengine, siyahtan maviye kadar 13 farklı renk seçeneği sunan bu ürün kaliteli parlak kumaşı ile de göz kamaştırıyor. Siz de kendinize en çok yakıştırdığınız tonu seçtiğiniz taktirde göz alıcı bir güzelliğe kavuşacaksınız.

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Yeni Gelinler Bride Sabahlıkları ile Göz Dolduruyor!

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Düğün hazırlıklarının en yeni ve en sevilen gelin aksesuarlarından biri olan sabahlıklar, gün geçtikçe daha popüler oluyor. Bu modelleri bekarlığa veda partisinde, kuaförde ya da düğün videosunda kullanabilirsiniz. Arkasında Bride yazısı ile dikkatleri üzerine çeken Ahu Kısa Sabahlık, mavinin en iddialı tonlarından biri olan lacivert rengi ile de göz dolduruyor. Şıklığı ile olduğu kadar işlevselliği ile de ön plana çıkan bu sabahlıkların asıl kullanım amacı gelin adaylarının saç ve makyajları bozulmadan üzerindekileri rahatça giyip çıkarmasıdır.

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Daha İddialı Bir Görünüm İsteyenler İçin Dantel ve Saten İkilisi Bir Arada!

Sabahları dikkat çekici tarzınız ile etrafınızdakileri büyülemek istiyorsanız Espuar İkili Sabahlık Takımı tam size göre. Bu ürün gecelik olarak tek bir elbise ve sabahlık takımından oluşuyor. Geceliğin göğüs kısmında yoğunlaşan dantel detayları da cesur bir stil yakalamanızı sağlıyor. Kaliteli saten kumaşı sayesinde konforu ve şıklığı bir arada sunan bu sabahlık takımı farklı renk seçenekleri ile her kadının beğenisine hitap ediyor. Rahat kalıbı ve geniş beden aralığı sayesinde kendiniz için en uygun seçimi yapabilirsiniz.

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Rahatından Vazgeçemeyenler Polar Sabahlıklar Sizi Bekliyor!

Kış aylarında bile sabah şıklığınızı devam ettirmek istiyorsanız polar sabahlık modelleri sizin için iyi bir tercih olabilir. Polar ürünler sıcak tutmanın yanı sıra hava geçişine izin veren yapıları sayesinde de aşırı terlemeye sebep olmaz. Bu noktada Frolada Polar Sabahlık Modeline göz atabilirsiniz. Yumuşak yapısı ile rahat bir giyim deneyimi sunan bu ürün soğuk havalarda sizin için kurtarıcı bir parça olabilir. Ayrıca polar kumaşı sayesinde ütü gerektirmediği için oldukça kullanışlı bir parça olarak karşımıza çıkıyor.

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Siyahın Asaletini Sabah Şıklığınızda da Kullanın!

Her daim zahmetsiz bir şıklık yaratan siyah rengi, sabahlık modelleri için de rahatlıkla tercih edilebilir. Her cilt tonuna uyum sağlayan bu renk ile zarif bir görünüm kazanmak istiyorsanız Penyemood Kadın Sabahlık Takımı tam size göre. İp askılı siyah gecelik ve kahverengi zebra desenli sabahlıktan oluşan bu ürün ile tarzınıza yenilik katın. Sabahlığın kol ve ön manşetlerinde yer alan siyah şeritler sayesinde içerisindeki pijama ile tamamlanmış bir görünüm elde edersiniz.

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Çiçek Desenlerinden Vazgeçemiyorsanız Bu Model Tam Size Göre!

Zarafetin en güzel yansıması olan çiçek desenleri, sabahlıklar da dahil olmak üzere hemen hemen pek çok giyim ürününde karşımıza çıkıyor. Suwen Sabahlık modeli çok renkli kumaşı ile bahar çiçeklerinin enerjisini size getiriyor. Aynı zamanda esnek kumaşı ile de sabah rutinlerinizi rahatça halletmenize olanak tanıyor. Hafif yapısı ve kısa modeli ile dikkat çeken bu ürün, özellikle yaz aylarında sizin için vazgeçilmez olacak. Yataktan kalkınca doğal bir güzellik sunan Suwen Sabahlık sayesinde güne çok daha iyi hissederek başlayabilirsiniz.

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Sevimli Desenler ile Güne Enerjik Bir Başlangıç Yapın!

Rahatlık sizin için her zaman daha önemliyse sabahlık seçerken kalıbına ve modeline çok dikkat etmelisiniz. Bu noktada Trendyolmilla Pudra Sabahlık modeli hem yumuşak yapısı hem de geniş kalıbı ile aradığınız ürün olabilir. Aynı zamanda sabahlığın şapkasında ve ön tarafında yer alan sevimli hayvan desenleri ile güne dinamik bir başlangıç yapabilirsiniz. Dayanıklı ve zahmetsiz kumaşı ile ön plana çıkan bu sabahlığın yan taraflarında yer alan iki adet cep bölmesi sayesinde de sabahlar sizin için daha konforlu olacak.

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