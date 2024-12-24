Evdeki diş fırçalarını sakın aynı yerde tutmayın! Basit hata sağlığınızdan edebilir

Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini belirten Mehmet Bekir Haylı, gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesini da tavsiye etti.

BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN

Pek çok ailede diş fırçalarının lavaboda aynı kabın içinde ve birbirine temas eder vaziyette tutulduğunu bunun aile bireyleri arasında bakteri taşınmasına da neden olduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hekimi Haylı "Diş fırçanızı kapalı kapta da saklamayın. Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşur. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli.

Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar, üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarıyor. Bunun yanında diş fırçası kişiye özel olduğu için farklı kişilere ait diş fırçaları birbirine temas edecek şekilde aynı ortamda saklanmamalıdır" diyerek aile bireylerinin aynı kutu içinde diş fırçası saklamasını hekim olarak uygun bulmadıklarını kaydetti.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır