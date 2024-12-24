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  4. Evdeki diş fırçalarını sakın aynı yerde tutmayın! Basit hata sağlığınızdan edebilir

Evdeki diş fırçalarını sakın aynı yerde tutmayın! Basit hata sağlığınızdan edebilir

24.12.2024 12:59
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Aydın’da faaliyetlerini sürdüren Diş Hekimi Mehmet Bekir Haylı aile bireylerinin diş fırçalarını aynı ortamda birbirine temas edecek şekilde tutmaması gerektiğini belirtti. Haylı, birbirne temas eden diş fırçalarında bakteri taşınması yaşanabildiğini kaydetti.

Evdeki diş fırçalarını sakın aynı yerde tutmayın! Basit hata sağlığınızdan edebilir

Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini belirten Mehmet Bekir Haylı, gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesini da tavsiye etti.

BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN

diş fırçalamak

Pek çok ailede diş fırçalarının lavaboda aynı kabın içinde ve birbirine temas eder vaziyette tutulduğunu bunun aile bireyleri arasında bakteri taşınmasına da neden olduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hekimi Haylı "Diş fırçanızı kapalı kapta da saklamayın. Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşur. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli.

diş fırçalamak2

Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar, üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarıyor. Bunun yanında diş fırçası kişiye özel olduğu için farklı kişilere ait diş fırçaları birbirine temas edecek şekilde aynı ortamda saklanmamalıdır" diyerek aile bireylerinin aynı kutu içinde diş fırçası saklamasını hekim olarak uygun bulmadıklarını kaydetti.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
diş fırçası
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