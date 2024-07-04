Eve giren davetsiz misafir itfaiye ekiplerini harekete geçirdi! Üzerinde kobra dolaşırken saatlerce hareketsiz yatmak zorunda kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta uykuda olduğu sırada yatak odasının penceresinden giren bir yılanın üzerinde gezinmesiyle uykusundan uyanan bir adam korku dolu anlar yaşadı. Yılanın hareketlerini vücudunda hisseden adam evde bulunan diğer kişilere durumu haber verince eve itfaiye çağrıldı.

Kurtarma operasyonu Ner KhwaiTai adlı Facebook hesabından paylaşılırken , mağdurun evinin dışında bir grup insanın olayı izlemek için geldiği görüldü. Adam yılanın zehirli olma ihtimaline karşı hareket etmezken hayvan bir kanca yardımıyla uzaklaştırılarak bir torbaya konuldu.