Eve sinen kötü korkudan hızlıca kurtulmak mümkün! Vanilyayı tavaya atarak...

Evlerimize sinen kötü kokulardan kurtulmak sanıldığından daha basit. İşte evde rahatça uygulayabileceğiniz yöntemler!

ÇÖP KUTUSU KOKUSU

Bizlere kolaylık sağlaması açısından çöp kutularını mutfak tezgahının üzerine ya da dolapların içine yerleştiriyoruz. Ancak bu mutfağın kötü kokmasına sebep oluyor. Buna bir nebze engel olmak istiyorsanız çöp kovasını balkon gibi açık bir alana bırakmalı ve evsel atıkları birbirine karıştırmamalı, hepsi için ayrı kova ayarlamalısınız. Bir diğer adım olarak çöpleri yerleştirdiğiniz kovaya karbonat veya kabartma tozu dökebilirsiniz. Alternatif olarak tuvaletlerin temiz kokması için kullanılan koku giderici tabletleri de kullanabilirsiniz.

SİGARA DUMANI

Sigara ve tütün mamulleri kolayca duvarlara, kumaş yüzeylere ve halılara sinebiliyor. Buna engel olmak için bir kaba bir paket kabartma tozu ve elma sirkesi döküp sigara içilen ortama koymalısınız. Karışım buharlaşacak ve bir süre sonra sigara kokusunu giderecektir. Aynı yöntem kaba koyduğunuz portakal ve limon dilimlerini ortama bırakmakla da işe yarar. Daha hızlı bir çözüme ulaşmak istiyorsanız da bir tencereye su ve çamaşır yumuşatıcısını karıştırıp kaynatabilirsiniz. Kaynadıktan sonra tencereyi evin her tarafında dolaştırdığınız taktirde sigara kokularından kurtulmuş olursunuz.