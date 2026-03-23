Evi temizlemekten çok kirleten alışkanlıklar

1. Toz almadan yerleri süpürmeye başlamak.



En büyük hatalardan biri bu. Yerleri süpürüp sonra toz alırsanız, raflardan dökülen tüm o toz zerreleri tertemiz yaptığınız zemine geri iner. Kural basit: Her zaman yukarıdan aşağıya temizlik yapın ki tozlar aşağı indiğinde onları tek seferde süpürgeyle yakalayabilin.

2. Kirli paspası her odaya taşıyarak kiri yaymak.



Eski usul kovayla yer siliyorsanız, aslında temizlik yapmıyor, sadece kirin yerini değiştiriyorsunuz. O suyun içine ilk paspas girdiğinde kirleniyor ve siz o kirli suyu tüm evinize sürüyorsunuz.

3. Tek bir bezle tüm evin temizliğini bitirmeye çalışmak.



Banyoyu sildiğiniz bezle mutfak tezgahına dokunmak? Aman aman! Bu sadece bakteri transferidir. Her oda için farklı renkli bezler belirleyin veya bezinizi sık sık değiştirin. Aksi halde bir yeri temizlerken diğer yeri görünmeyen mikroplarla kirletmiş olursunuz.

4. Temizlik ürünlerini doğrudan yüzeye boca etmek.



Spreyi doğrudan mobilyaya veya aynaya sıkmak, hem ürünü israf eder hem de yüzeyde yapış yapış bir tabaka bırakır. Bu tabaka daha sonra tozları mıknatıs gibi çeker. Doğrusu: Temizleyiciyi önce beze sıkmak, sonra silmektir.

5. Bulaşık makinesini hiç temizlemeden sürekli çalıştırmak.

"Zaten içinde bulaşık yıkanıyor, kendisi de temizleniyordur" demeyin. Filtresinde yemek artığı biriken bir makine, bulaşıklarınıza koku ve bakteri yayar. Ayda bir kez makinenizi boş bir şekilde özel temizleyicilerle çalıştırarak bu döngüyü kırın.

6. Islak paspaslanmış yerlerde kurumadan yürümek.



Sabırsızlık bazen en büyük düşmanımızdır. Nemli kalan yerlerde yürüdüğünüzde terlik veya çorap izleri hemen zemine yapışır.

7. Elektrik süpürgesinin haznesini dolana kadar boşaltmamak.

Süpürgenizin haznesi dolduğunda çekiş gücü düşer ve süpürge arkadan toz püskürtmeye başlar. Yani siz yerleri temizlediğinizi sanırken o havaya toz saçar. Hazneyi her temizlik sonrası boşaltmak, evdeki hava kalitesini doğrudan artırır.

8. Temizlik bezlerini kirli bırakıp kurumaya terk etmek.



İşi biten nemli bezleri öylece bir kenara atmak, üzerlerinde küf ve bakteri üremesine davetiye çıkarır. Her temizlik sonrası bezlerinizi yıkamalı ve kurutmalısınız.

9. Dışarıda giyilen ayakkabılarla evin içine girmek.



Belki "sadece bir şey alıp çıkacağım" diyorsunuz ama o tek adımda sokaktaki tüm tozu, toprağı ve mikrobu halının ortasına bırakıyorsunuz. Kapı önünde ayakkabıları çıkarmak, haftalık temizlik sürenizi en az bir saat kısaltır.

10. Temizliği sürekli erteleyip dağ gibi birikmesini beklemek.

Küçük kirler birleşip devasa bir temizlik gününe dönüştüğünde, temizlikten nefret etmeniz kaçınılmazdır. Her gün 10 dakikanızı ayırarak yapacağınız ufak dokunuşlar, hafta sonunuzu paspas başında değil, koltukta keyif yaparak geçirmenizi sağlar.