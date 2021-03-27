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Evin arka bahçesinde kazı yaparken ortaya çıktı! 6 yaşındaki çocuk 400 milyon yıllık fosil buldu

27.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de evlerinin arka bahçesinde salyangoz bulmak için kazı yapan 6 yaşındaki çocuk bulduğu şeyin ne kadar değerli olduğundan kuşkusuz habersizdi. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Bu, 400 milyon yıllık bir fosildi.

Evin arka bahçesinde kazı yaparken ortaya çıktı! 6 yaşındaki çocuk 400 milyon yıllık fosil buldu

Altı yaşındaki Siddak Singh Jhamat'ın ailesi onun çamurda oynamayı sevdiğini solucan ve böcek türlerini incelemeye bayıldığını söylüyor. Yine öyle bir gün Siddak salyangoz toplamak için çıktığı arka bahçede oldukça değerli bir keşif yaptığından habersizdi. Babasıyla kazı yapan küçük çocuk bulduğu şeyin ne olduğunu sorunca gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

NESLİ TÜKENMİŞ BOYNUZ MERCANI

42 yaşındaki baba Vish, koni benzeri şeyin 488 milyon yıl önce denizde bulunan soyu tükenmiş bir mercan olan bir boynuz mercanı bulduklarını söyledi.

''İNANILMAZ BİR KEŞİF''

Baba Vish oğlunun yaptığı keşif hakkında şöyle konuşuyor: ''Bahçede kazı yaparken ikimizde ayrı yerlerdeydik. Siddak bir süre sonra yanıma koştu ve sanırım bir şey buldum dedi. Pençe gibi görünüyordu ve baktığımda keçi boynuzu olduğunu düşündüm. Çiftlik hayvanı boynuzuna benziyordu. Facebook'ta çok sayıda fosil bulma grubu kullanıyorum, bu yüzden oraya koydum ve bununla ilgili fikirlerini sordum. Fosil meraklıları, onu bir boynuz mercanı olarak tanımakta hızlı davrandılar ve etkileyici buluntu için altı yaşındaki Siddak'ı övdüler.Bunu konu hakkında uzman olan kişilere sorduk ve inanılmaz bir keşif yaptığımızın farkına vardık. Ama Bu fosilin nereden gelmiş olabileceğini anlamıyoruz.''

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