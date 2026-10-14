Evin havasını fark ettirmeden değiştiren günlük alışkanlıklar

Sabahları perdeleri açmak şart!

Güne perdeleri açarak başladığında eve doğal ışığın girmesini sağlıyorsun. Aydınlık bir ev ile evin tüm havasını değiştirebiliyorsun. Çünkü güneş ışığı alan ev daha canlı görünüyor.

Evi gün içinde havalandırmak gerek.

Evin içinde birçok koku var. Gün içinde biriken kokuları evden uzaklaştırmak için ara ara havalandırmak gerekiyor. Özellikle yemek ya da temizlik yaptıktan sonra havalandırmak şart.

Eşyaları kullandıktan sonra yerine koymalısın.

Evin dağınık görünmesinin en büyük nedeni eşyaların yerlerine koyulmaması. Koltuk üzerinde kıyafetler, sehpada bardaklar veya tezgahta bulaşıklar olduğunda ev karışık görünüyor. Kullandığın eşya ile işin bittiğinde yerine koyarsan evin daha ferah görünür.

Mutfak tezgahını her akşam toplamak gerekiyor.

Mutfağı gün içinde çok sık kullanıyoruz. Gün sonunda mutfak tezgahı en çok dağılan yer oluyor elbette. Akşam tezgahı toplamak, sabah temiz bir mutfağa uyanmayı sağlar.

Ev tekstilleri düzenli olarak havalandırılmalı.

Evdeki perdeler, koltuk örtüleri, yastıklar gibi ev tekstilleri tozlanıyor. O yüzden düzenli şekilde havalandırılması gerekiyor. Havalandırma, evde biriken tozun azalmasına yardımcı oluyor.

Akşamları daha yumuşak bir aydınlatma tercih edebilirsin.

Evin atmosferini değiştiren şeylerin başında aydınlatma geliyor. Gün boyu güçlü aydınlatmaya maruz kaldığın için akşamları daha yumuşak bir aydınlatma tercih etmelisin.

Kötü kokuları parfümle örtmek çözüm değil.

Evde kötü kokular olduğunda onu parfümle kapatmak yerine bu kötü kokuların kaynağını bulmak gerekiyor. Çöpü düzenli boşaltmak, lavabodaki artıkları temizlemek kokuların uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Evi düzenli havalandırmak da gerekiyor tabii.

Evdeki bitkilerin bakımı da önemli.

Bitkiler eve doğallık katıyor. Ama bakımlarını ihmal etmemek gerek. Bakılmadığında yapraklar tozlanıyor ve sineklenme görülebiliyor. O yüzden bitkilerin temizliğini düzenli yapmak gerekiyor.

Gün sonu 5 dakikalık bir toplama yapabilirsin.

Akşam yatmadan önce evi şöyle bir gözden geçirip toplarsan sabah uyandığında temiz ve düzenli bir ev görebilirsin. Bu uzun saatler süren bir temizlik değil elbette. Etraftaki eşyaları yerlerine koyduğun, bulaşıkları makineye yerleştirdiğin bir temizlik yeterli.