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Evin havasını temizlemek için NASA ev bitkilerini öneriyor! İşte o bitkiler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz evlerimizi dekore etmek için bitkilere başvururuz. Fakat bitkilerin tek işlevi evin güzel görünmesini sağlamak değildir. Bazı bitkiler evinizi güzelleştirirken bir yandan da evinizin havasını temizler. Siz de dekorasyon yaparken aynı zamanda da evinizin havasını temizlemek istemez misiniz? İşte işinize yarayacak bitkiler...

Evin havasını temizlemek için NASA ev bitkilerini öneriyor! İşte o bitkiler...

Bitkiler güzel görüntüleriyle evlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Fakat bazı bitkiler güzelliğinin yanı sıra havadaki zararlı gazları emerek evin temiz bir havaya bürünmesini sağlar. NASA'da uzay istasyonlarının havasını temizleyebilmek için yaptığı araştırmalarda ev bitkilerinin bu konuda oldukça yetenekli olduğunu keşfetmiş. Hadi gelin, NASA'nın da önerdiği ev bitkilerine göz atalım.

1. DRACEANA - EJDER BİTKİSİ

Kırka yakın türü bulunan bu bitki, yoğun ışığa gerek duymaz ve çok su istemez. Bu yüzden evinizin istediğiniz bir köşesine yerleştirebilirsiniz. Havadaki benzen, trikloretilen, formaldehit, ksilen ve toluen gibi maddelerin temizlenmesini sağlar. Daha çok ahşaptan yapılan eşyaların yanına koyulması önerilir. Ancak yaprakları zehirli bir yapıya sahip olduğu için evde hayvan besleyenler dikkatli olmalıdır.

2. YELKEN ÇİÇEĞİ - BARIŞ ÇİÇEĞİ

Zarif ve hoş yapısıyla evinizin her köşesine yakışacak bir çiçektir. Çiçeklerini yaz boyunca dökmez, fakat btikinin yaydığı polenlerden dolayı alerjik etkilere dikkat etmeniz gerekebilir. Orta ve az ışıkta yetişebilir. Toprağının nemli kalması yeterlidir. Havadaki trikloretilen, formaldehit, ksilen, benzen, amonyak, toluenin yanı sıra alkol ve aseton buharını emer. En etkili hava temizleyici bitkilerden biridir. Yaprağı tüketildiğinde hayvanlar için tehlikeli olabilir.

3. EĞRELTİ OTU - AŞK MERDİVENİ

Aydınlık yerlere ihtiyaç duyan bu bitki, diret olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Kış mevsiminde havanın nemini koruyan bu bitkinin bakımı zahmetsizdir. Havadaki formaldehit, ksilen ve toluen başta olmak üzere diğer zararlı maddelerin temizlenmesini sağlar.

4. ALOE VERA

İçerisinde bulunan şifalı jel sayesinde adını daha çok sağlık ve kozmetik alanında duyduğumuz bu bitki, havayı temizleme konusunda da etkilidir. Özellikle de formaldehitin havadan temizlenmesi konusunda oldukça beceriklidir. Ayrıca havanın kirli olduğunu üzerinde kahverengi lekelerin varlığından anlayabilirsiniz. Bitkiyi rüzgarlı ve direkt olarak güneş alan yerlerden uzak tutmalısınız.

5. FLAMİNGO ÇİÇEĞİ - ANTORYUM

Bol ışık alan yerlere koyabileceğiniz bu hoş çiçek evinize neşe katacaktır. Özellikle de amonyağı temizleme konusunda oldukça başarılı olan bu çiçek benzen, formaldehit ve klisen için de etkilidir. Mutfak ve banyoda kullanıma uygundur.

6. KAUÇUK AĞACI

Yaprak dökmeyen ve oldukça dayanıklı olan bu ağaç serin havayı ve gölgeyi sever. Havadaki trikloretilen, formaldehit, ksilen ve benzenin temizlenmesinde oldukça etkilidir. Hastalıklarla ve parazitlerle de savaşır.

7. KURDELE ÇİÇEĞİ

Bakımı oldukça kolay olan bu bitki özellikle, karbonmonoksiti ve formaldehiti temizlemede çok başarılıdır. Orta-az ışıkta ve neredeyse her sıcaklıkta yetişebilir. Kraton, benjamin, kasımpatı, cüce hurma palmiyesi ve kılıç çiçeği de havayı temizleme konusunda oldukça becerikli bitkilerdir.

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