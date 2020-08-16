Evin havasını temizlemek için NASA ev bitkilerini öneriyor! İşte o bitkiler...

Bitkiler güzel görüntüleriyle evlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Fakat bazı bitkiler güzelliğinin yanı sıra havadaki zararlı gazları emerek evin temiz bir havaya bürünmesini sağlar. NASA'da uzay istasyonlarının havasını temizleyebilmek için yaptığı araştırmalarda ev bitkilerinin bu konuda oldukça yetenekli olduğunu keşfetmiş. Hadi gelin, NASA'nın da önerdiği ev bitkilerine göz atalım.

1. DRACEANA - EJDER BİTKİSİ

Kırka yakın türü bulunan bu bitki, yoğun ışığa gerek duymaz ve çok su istemez. Bu yüzden evinizin istediğiniz bir köşesine yerleştirebilirsiniz. Havadaki benzen, trikloretilen, formaldehit, ksilen ve toluen gibi maddelerin temizlenmesini sağlar. Daha çok ahşaptan yapılan eşyaların yanına koyulması önerilir. Ancak yaprakları zehirli bir yapıya sahip olduğu için evde hayvan besleyenler dikkatli olmalıdır.

2. YELKEN ÇİÇEĞİ - BARIŞ ÇİÇEĞİ

Zarif ve hoş yapısıyla evinizin her köşesine yakışacak bir çiçektir. Çiçeklerini yaz boyunca dökmez, fakat btikinin yaydığı polenlerden dolayı alerjik etkilere dikkat etmeniz gerekebilir. Orta ve az ışıkta yetişebilir. Toprağının nemli kalması yeterlidir. Havadaki trikloretilen, formaldehit, ksilen, benzen, amonyak, toluenin yanı sıra alkol ve aseton buharını emer. En etkili hava temizleyici bitkilerden biridir. Yaprağı tüketildiğinde hayvanlar için tehlikeli olabilir.