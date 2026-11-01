Her gün kahve içenler dikkat! Safra kesesi üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan ve yağların sindirilmesine yardımcı olan safrayı depolayan bir organ. Yemeklerden sonra kasılarak safrayı ince bağırsağa gönderiyor.

Uzmanlara göre kahve tüketimi de safra kesesinin kasılmasını ve boşalmasını sağlıyor. Bu etki yalnızca normal kahveyle sınırlı kalmıyor. Kafeinsiz kahvenin de safra kesesini benzer şekilde çalıştırabildiği belirtiliyor.

Doktor Daniel Atkinson, kahvenin safra akışını artırarak safranın uzun süre kesede beklemesini önleyebileceğini ifade ediyor. Bu durumun yeni safra taşı oluşma riskini azaltabileceği düşünülüyor.

SAFRA TAŞI RİSKİNİ AZALTABİLİR

Bazı geniş çaplı araştırmalarda düzenli kahve içen kişilerde safra taşı görülme riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, kahvenin safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olmasının ve safra akışını artırmasının bu sonuçta etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak kahve içmenin safra taşını kesin olarak önlediği söylenemiyor.

SAFRA TAŞI OLANLAR KAHVE TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ

Kahvenin safra kesesini kasılmaya teşvik etmesi, safra taşı bulunan kişilerde ağrıya neden olabiliyor. Safra kesesi kasıldığında taşlar safra kanalını tıkayabiliyor. Bu durum özellikle karnın sağ üst tarafında şiddetli ağrıya yol açabiliyor.

Kahvenin doğrudan safra kesesi atağına neden olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor. Ancak kahve içtikten sonra ağrı yaşayan kişilerin tüketimi azaltması ve doktora danışması öneriliyor.

SAFRA KESESİ SAĞLIĞI İÇİN HANGİ İÇECEKLER TÜKETİLMELİ?

Kahvenin yanı sıra bazı içecekler de sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Su: Yeterli su içmek sindirimi destekliyor. Safranın büyük bölümü sudan oluştuğu için vücudun susuz kalmaması önem taşıyor.

Yeşil çay: İçeriğindeki bitkisel bileşenler nedeniyle araştırmalara konu oluyor. Bazı çalışmalarda yeşil çay tüketimi ile safra kesesi kanseri riskinin daha düşük olması arasında ilişki bulundu.

Kafeinsiz kahve: Kafeine hassasiyeti olanlar için alternatif olabilir. Kafeinsiz kahvenin de safra kesesinin kasılmasını sağlayabildiği belirtiliyor.

SAFRA KESESİNİ KORUMAK İÇİN NASIL BESLENMELİ?

Uzmanlar safra kesesi sağlığı için günlük beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.