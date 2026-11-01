Her gün kahve içenler dikkat! Safra kesesi üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan ve yağların sindirilmesine yardımcı olan safrayı depolayan bir organ. Yemeklerden sonra kasılarak safrayı ince bağırsağa gönderiyor.
Uzmanlara göre kahve tüketimi de safra kesesinin kasılmasını ve boşalmasını sağlıyor. Bu etki yalnızca normal kahveyle sınırlı kalmıyor. Kafeinsiz kahvenin de safra kesesini benzer şekilde çalıştırabildiği belirtiliyor.
Doktor Daniel Atkinson, kahvenin safra akışını artırarak safranın uzun süre kesede beklemesini önleyebileceğini ifade ediyor. Bu durumun yeni safra taşı oluşma riskini azaltabileceği düşünülüyor.
Bazı geniş çaplı araştırmalarda düzenli kahve içen kişilerde safra taşı görülme riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.
Uzmanlar, kahvenin safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olmasının ve safra akışını artırmasının bu sonuçta etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak kahve içmenin safra taşını kesin olarak önlediği söylenemiyor.
Kahvenin safra kesesini kasılmaya teşvik etmesi, safra taşı bulunan kişilerde ağrıya neden olabiliyor. Safra kesesi kasıldığında taşlar safra kanalını tıkayabiliyor. Bu durum özellikle karnın sağ üst tarafında şiddetli ağrıya yol açabiliyor.
Kahvenin doğrudan safra kesesi atağına neden olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor. Ancak kahve içtikten sonra ağrı yaşayan kişilerin tüketimi azaltması ve doktora danışması öneriliyor.
Kahvenin yanı sıra bazı içecekler de sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar safra kesesi sağlığı için günlük beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
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