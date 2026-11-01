KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Her gün kahve içenler dikkat! Safra kesesi üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Sabah kahvesi birçok kişinin vazgeçilmezi. Ancak kahvenin etkisi yalnızca enerji vermekle sınırlı değil. Araştırmalara göre düzenli kahve tüketimi safra kesesinin çalışmasını destekleyerek safra taşı oluşma riskini azaltabilir. Öte yandan safra taşı bulunan kişilerin kahve tüketirken dikkatli olması gerekiyor.

Her gün kahve içenler dikkat! Safra kesesi üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan ve yağların sindirilmesine yardımcı olan safrayı depolayan bir organ. Yemeklerden sonra kasılarak safrayı ince bağırsağa gönderiyor.

Uzmanlara göre kahve tüketimi de safra kesesinin kasılmasını ve boşalmasını sağlıyor. Bu etki yalnızca normal kahveyle sınırlı kalmıyor. Kafeinsiz kahvenin de safra kesesini benzer şekilde çalıştırabildiği belirtiliyor.

Doktor Daniel Atkinson, kahvenin safra akışını artırarak safranın uzun süre kesede beklemesini önleyebileceğini ifade ediyor. Bu durumun yeni safra taşı oluşma riskini azaltabileceği düşünülüyor.

Her gün kahve içenler dikkat! Safra kesesi üzerindeki etkisi ortaya çıktı 1

SAFRA TAŞI RİSKİNİ AZALTABİLİR

Bazı geniş çaplı araştırmalarda düzenli kahve içen kişilerde safra taşı görülme riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, kahvenin safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olmasının ve safra akışını artırmasının bu sonuçta etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak kahve içmenin safra taşını kesin olarak önlediği söylenemiyor.

SAFRA TAŞI OLANLAR KAHVE TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ

Kahvenin safra kesesini kasılmaya teşvik etmesi, safra taşı bulunan kişilerde ağrıya neden olabiliyor. Safra kesesi kasıldığında taşlar safra kanalını tıkayabiliyor. Bu durum özellikle karnın sağ üst tarafında şiddetli ağrıya yol açabiliyor.

Kahvenin doğrudan safra kesesi atağına neden olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor. Ancak kahve içtikten sonra ağrı yaşayan kişilerin tüketimi azaltması ve doktora danışması öneriliyor.

Her gün kahve içenler dikkat! Safra kesesi üzerindeki etkisi ortaya çıktı 2

SAFRA KESESİ SAĞLIĞI İÇİN HANGİ İÇECEKLER TÜKETİLMELİ?

Kahvenin yanı sıra bazı içecekler de sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak öne çıkıyor.

  • Su: Yeterli su içmek sindirimi destekliyor. Safranın büyük bölümü sudan oluştuğu için vücudun susuz kalmaması önem taşıyor.
  • Yeşil çay: İçeriğindeki bitkisel bileşenler nedeniyle araştırmalara konu oluyor. Bazı çalışmalarda yeşil çay tüketimi ile safra kesesi kanseri riskinin daha düşük olması arasında ilişki bulundu.
  • Kafeinsiz kahve: Kafeine hassasiyeti olanlar için alternatif olabilir. Kafeinsiz kahvenin de safra kesesinin kasılmasını sağlayabildiği belirtiliyor.

SAFRA KESESİNİ KORUMAK İÇİN NASIL BESLENMELİ?

Uzmanlar safra kesesi sağlığı için günlük beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

  • Sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllı ürünler gibi lifli besinler tüketilmeli.
  • Şekerli ve aşırı işlenmiş gıdalar sınırlandırılmalı.
  • Zeytinyağı ve balık gibi sağlıklı yağ kaynaklarına beslenmede yer verilmeli.
  • Kızartma ve doymuş yağ içeriği yüksek yiyecekler fazla tüketilmemeli.
  • Düzenli egzersiz yapılmalı ve sağlıklı kilo korunmalı.
  • Öğün atlamak ve aşırı kısıtlayıcı diyetler uygulamak yerine dengeli beslenilmeli.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2-8 Kasım haftalık aşk hayatı burç yorumları2-8 Kasım haftalık aşk hayatı burç yorumları
Bu eşya çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayacakBu eşya çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayacak

Anahtar Kelimeler:
safra kesesi kahve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.