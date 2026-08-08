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Evinde başladı, Türkiye'de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi

Erzurum’da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Şeyma Sezer, Türk kilimlerini adeta birer tuvale dönüştürerek Türkiye’de dikkat çeken bir başarıya imza attı. Hiçbir akademik sanat eğitimi almadan başladığı çalışmalarında geleneksel motifleri ve Türk tarihinden önemli figürleri kilimlerin üzerine resmeden Sezer, kısa sürede özgün eserleriyle sanat çevrelerinin ilgisini çekti.

Evinde başladı, Türkiye'de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olan iki çocuk annesi, 9 yıl önce nakış tasarımıyla başladığı sanat yolculuğunu 1,5 yıl önce farklı bir boyuta taşıdı.

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 1

Bir halı firmasının teklifiyle kilim üzerine resim yapmaya başlayan kadın sanatçı, Türkiye'de bu tekniği uygulayan üçüncü isim olmayı başardı.

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 2

Yaklaşık 1,5 yıllık yoğun çalışma temposunda 27 eser üreten genç sanatçı, bu koleksiyondan seçtiği 20 özel çalışmayı Erzurum'un simge yapılarından tarihi Çifte Minareli Medrese'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 3

Türk tarihinin izlerini ve geleneksel motifleri taşıyan sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 4

"ATÖLYEM EVİM, EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM"

Herhangi bir atölye imkanı olmadan çalışmalarını ev ortamında sürdürdüğünü belirten Şeyma Sezer, sanata başlama sürecini ve yaşadığı deneyimleri anlattı. Çalışmaların büyük bir sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu: "Hiçbir eğitim almadan, tamamıyla kendi yeteneğim ve çabamla bu yola çıktım. Çalışmalarımı bir atölyede değil, ev ortamında ailemin desteğiyle sürdürüyorum. Eserlerin ebatları büyük olduğu için işçilik aylarca sürebiliyor, tek bir eser için kilo kilo boya harcıyoruz. Ev ortamında çalışmak elbette kolay değil ama ortaya çıkan sonuç tüm yorgunluğumuzu alıyor."

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 5

"AVRUPA VE KAZAKİSTAN'DA İKİ SANATÇI UYGULUYORDU"

Dünyada bu sanatın örneklerinin oldukça sınırlı olduğunu aktaran genç kadın, "Dünyada bu tekniği ilk olarak Avrupa ve Kazakistan'da iki sanatçı uyguluyordu. Türkiye'de de iki isim vardı, ben üçüncü olarak bu kulvara adımı attım. Kilimlerin üzerine tarihimizden sultanları ve geleneksel desenlerimizi işliyoruz. Amacımız, Türk kiliminin o eşsiz dokusunu modern detaylarla harmanlayıp gelecek nesillere aktarabilmek" ifadelerini kullandı. Kendisi gibi evinde üretim yapmak isteyen kadınlara da seslenen Sezer, "Sanattan ve emek vermekten asla korkmasınlar. İlk başta 'yapamam' endişesi bende de vardı ama zamanla sevgi ve sabırla bu korkuyu aştım. Yeteneği olan herkes hayallerinin peşinden gitmeli" dedi.

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 6

KÜLTÜREL MİRASA YEREL DESTEK

Sanatçıya kilim ve malzeme tedariki sağlayarak Erzurum'daki el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan Meta Halı sahibi Emre Çarıkcıoğlu da el yapımı dokumaların sanata dönüşmesinden gurur duyduklarını dile getirdi. Çarıkçıoğlu, "Erzurum'da el yapımı dokuma kilimler üzerine tarihimizi ve değerlerimizi ilmek ilmek işleyen sanatçımızın her daim yanındayız. Bu kıymetli sanatın kentimizde yaşaması, sergilenmesi ve geleneksel mirasımızın yeni nesillere aktarılması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 7

Evinde başladı, Türkiye de sayılı isimlerden biri oldu! Kilimleri tuvale çevirdi 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Halı, Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri Resim Erzurum sanatçı
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