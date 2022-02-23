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Evinde yeni yıl gecesinin yıldızı olmak isteyenler! Yılbaşı gecesini evde geçirecekler için sade ve doğal makyaj önerileri

23.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanın yeni yılı evde sevdikleriyle birlikte karşılamasının tadı bir başka oluyor. Aile üyeleri güzel bir sofranın etrafında bir araya geliyor ve yeni yıl heyecanla bekleniyor. Evde keyifle geçecek yeni yıl gecesini şık kıyafetler ve sade bir makyajla tamamlamayı kim istemez ki? İşte, yılbaşı gecesine özel sade ve doğal makyaj tüyoları...

Evinde yeni yıl gecesinin yıldızı olmak isteyenler! Yılbaşı gecesini evde geçirecekler için sade ve doğal makyaj önerileri

Yeni yıl gecesini evde pijamalarla koltuğa gömülerek geçirmeyin! Sizin için hazırladığımız makyaj önerileri ile üzerinize şık bir kıyafet giymekten kendinizi alıkoyamayacaksınız. İşte yeni yıl gecesini evde geçirecekler için sade ve doğal makyaj önerileri...

CİLT RENGİNİZİ EŞİTLEYEREK BAŞLAYIN

Makyaja başlamadan önce cildinize uygun ürünlerle cildinizi temizlemeyi ve ardından nemlendirmeyi unutmayın.

  • Cilt tonunuza uygun bir fondöteni tüm yüzünüze eşit bir şekilde yayarak makyajınızı yapmaya başlayın.

  • Tatmin edici bir sonuca ulaşmak için makyaj süngeri ya da fırça kullanabilirsiniz.

CİLT KUSURLARINIZI KAPATIN

  • Gözaltınızda ya da yüzünüzde yer alan herhangi bir lekeyi kapatmak için kapatıcı kullanın.

  • Bu aşamada doğal bir makyaj hedefinden şaşmamak için kapatıcıdan çok az miktarda ve sadece lekelerin olduğu yoğun bölgelerde kullanmaya özen gösterin.

DOĞAL GÖZ MAKYAJINIZI UNUTMAYIN

  • Göz makyajınızın doğallığınıza katkı sağlaması için şeftali, kahverengi ve gül kurusu gibi doğal tonlara sahip farları tercih edin.

  • Göz kapağı ve göz kıvrımına farı fırça yardımıyla sürün. İyice dağıtın ki, gözünüzde makyaj yokmuş hissi yaratsın.

  • Doğal göz makyajında eyeliner'a pek yer verilmez ama far harici bir uygulama istiyorsanız kahverengi göz kalemi kullanabilirsiniz.

  • Göz kapaklarınızın işi bittiğine göre sıra kirpiklerde. Maskara tercihinizi kirpikleri ayıran ve hacim verenden yana kullanın.

KAŞLARINIZI SABİTLEYİP BELİRGİNLEŞTİRİN

  • Göz makyajınızı tamamlamak için kaşlarınızı tarayın ve boşlukları kaş rengine en yakın renkteki kaş farı ile doldurun.

  • Ardından kaş sabitleyici sürün ve kaşlarınızı tarayın. İşte bu kadar!

CANLI BİR GÖRÜNÜM İÇİN ALLIK VE RUJ KULLANIN

Doğal olacağım derken cansız görünmeyi kim ister? İşte bu noktada cilt renginize uygun bir allık imdadınıza yetişir.

  • Fırça yardımıyla yanaklarınıza dairesel hareketlerle allığı uygulayın.

  • Sade ve doğal makyajınızı dudak rengine yakın şeftali, açık pembe ya da gül kurusu tonlarında bir ruj sürerek tamamlayın.

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