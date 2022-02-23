Evinde yeni yıl gecesinin yıldızı olmak isteyenler! Yılbaşı gecesini evde geçirecekler için sade ve doğal makyaj önerileri

Yeni yıl gecesini evde pijamalarla koltuğa gömülerek geçirmeyin! Sizin için hazırladığımız makyaj önerileri ile üzerinize şık bir kıyafet giymekten kendinizi alıkoyamayacaksınız. İşte yeni yıl gecesini evde geçirecekler için sade ve doğal makyaj önerileri...
Makyaja başlamadan önce cildinize uygun ürünlerle cildinizi temizlemeyi ve ardından nemlendirmeyi unutmayın.
Cilt tonunuza uygun bir fondöteni tüm yüzünüze eşit bir şekilde yayarak makyajınızı yapmaya başlayın.
Gözaltınızda ya da yüzünüzde yer alan herhangi bir lekeyi kapatmak için kapatıcı kullanın.
Göz makyajınızın doğallığınıza katkı sağlaması için şeftali, kahverengi ve gül kurusu gibi doğal tonlara sahip farları tercih edin.
Göz kapağı ve göz kıvrımına farı fırça yardımıyla sürün. İyice dağıtın ki, gözünüzde makyaj yokmuş hissi yaratsın.
Doğal göz makyajında eyeliner'a pek yer verilmez ama far harici bir uygulama istiyorsanız kahverengi göz kalemi kullanabilirsiniz.
Göz makyajınızı tamamlamak için kaşlarınızı tarayın ve boşlukları kaş rengine en yakın renkteki kaş farı ile doldurun.
Doğal olacağım derken cansız görünmeyi kim ister? İşte bu noktada cilt renginize uygun bir allık imdadınıza yetişir.
Fırça yardımıyla yanaklarınıza dairesel hareketlerle allığı uygulayın.
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