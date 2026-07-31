Sen gerçekten detaycı biri misin? Yoksa detaylarda o kadar vakit kaybetmiyor musun? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken çok basit: Testi çözmek!

Evindeki düzen seviyesine göre senin ne kadar detaycı olduğunu tahmin ediyoruz! 1/8 Gardırobundaki kıyafetler nasıl duruyor? Renklerine göre dizili. Kazaklar bir yerde, pantolonlar bir yerde. Birkaç eşyam askıda kalanı katlı. 2/8 Baharat ve erzak kavanozların ne alemde? Kendi paketlerinde düzenli duruyorlar. Tek tip kavanozlarda. Öyle bir sırası yok. 3/8 Sabah evden aceleyle çıkarken yatak toplanır mı? Yastıklar bile kabartılır! E bi örtüsünü çekerim. Yok genelde toplamam. 4/8 Kitaplığındaki kitapların dizilim mantığı bunlardan hangisi? Rasgele koyuyorum en çok okuduklarım en göz önünde. Türlerine göre. Yayın evi ve yazarlarına göre. 5/8 Peki çekmece içlerin? Her çekmecenin genel bir ürün grubu var o yeter. Özel organizer'lar içinde. Kendi içinde ayrılmış şekilde. 6/8 Evdeki temizlik rutinin nasıl peki? Her haftanın temizliği planlıdır. Haftada bir standart temizlik yeter. Kirlendikçe temizliyorum. 7/8 TV arkasındaki kablo yumağı ne durumda? Kendi ekosistemini kurmuş bir kördüğüm Arkaya doğru itilmiş, göz görmeyince gönül katlanıyor. Kablo gizleyicim var. 8/8 Son olarak alışveriş poşetlerini nasıl yerleştiriyorsun? Bir çekmece var hepsini oraya koyuyorum. Çöpe atarım. Katlayıp koyarım.