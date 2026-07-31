Sen gerçekten detaycı biri misin? Yoksa detaylarda o kadar vakit kaybetmiyor musun? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken çok basit: Testi çözmek!
Evindeki düzen seviyesine göre senin ne kadar detaycı olduğunu tahmin ediyoruz!
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Gardırobundaki kıyafetler nasıl duruyor?
Kazaklar bir yerde, pantolonlar bir yerde.
Birkaç eşyam askıda kalanı katlı.
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Baharat ve erzak kavanozların ne alemde?
Kendi paketlerinde düzenli duruyorlar.
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Sabah evden aceleyle çıkarken yatak toplanır mı?
Yastıklar bile kabartılır!
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Kitaplığındaki kitapların dizilim mantığı bunlardan hangisi?
Rasgele koyuyorum en çok okuduklarım en göz önünde.
Yayın evi ve yazarlarına göre.
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Peki çekmece içlerin?
Her çekmecenin genel bir ürün grubu var o yeter.
Özel organizer'lar içinde.
Kendi içinde ayrılmış şekilde.
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Evdeki temizlik rutinin nasıl peki?
Her haftanın temizliği planlıdır.
Haftada bir standart temizlik yeter.
Kirlendikçe temizliyorum.
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TV arkasındaki kablo yumağı ne durumda?
Kendi ekosistemini kurmuş bir kördüğüm
Arkaya doğru itilmiş, göz görmeyince gönül katlanıyor.
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Son olarak alışveriş poşetlerini nasıl yerleştiriyorsun?
Bir çekmece var hepsini oraya koyuyorum.