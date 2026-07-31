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Evindeki düzen seviyesine göre senin ne kadar detaycı olduğunu tahmin ediyoruz!

Sen bize evini ve düzenini anlat biz de senin gerçek hayatta ne kadar detaylara takıldığını bulalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!

Evindeki düzen seviyesine göre senin ne kadar detaycı olduğunu tahmin ediyoruz!

Sen gerçekten detaycı biri misin? Yoksa detaylarda o kadar vakit kaybetmiyor musun? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken çok basit: Testi çözmek!

Evindeki düzen seviyesine göre senin ne kadar detaycı olduğunu tahmin ediyoruz!

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Gardırobundaki kıyafetler nasıl duruyor?

Gardırobundaki kıyafetler nasıl duruyor?
Renklerine göre dizili.
Kazaklar bir yerde, pantolonlar bir yerde.
Birkaç eşyam askıda kalanı katlı.
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Baharat ve erzak kavanozların ne alemde?

Baharat ve erzak kavanozların ne alemde?
Kendi paketlerinde düzenli duruyorlar.
Tek tip kavanozlarda.
Öyle bir sırası yok.
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Sabah evden aceleyle çıkarken yatak toplanır mı?

Sabah evden aceleyle çıkarken yatak toplanır mı?
Yastıklar bile kabartılır!
E bi örtüsünü çekerim.
Yok genelde toplamam.
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Kitaplığındaki kitapların dizilim mantığı bunlardan hangisi?

Kitaplığındaki kitapların dizilim mantığı bunlardan hangisi?
Rasgele koyuyorum en çok okuduklarım en göz önünde.
Türlerine göre.
Yayın evi ve yazarlarına göre.
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Peki çekmece içlerin?

Peki çekmece içlerin?
Her çekmecenin genel bir ürün grubu var o yeter.
Özel organizer'lar içinde.
Kendi içinde ayrılmış şekilde.
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Evdeki temizlik rutinin nasıl peki?

Evdeki temizlik rutinin nasıl peki?
Her haftanın temizliği planlıdır.
Haftada bir standart temizlik yeter.
Kirlendikçe temizliyorum.
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TV arkasındaki kablo yumağı ne durumda?

TV arkasındaki kablo yumağı ne durumda?
Kendi ekosistemini kurmuş bir kördüğüm
Arkaya doğru itilmiş, göz görmeyince gönül katlanıyor.
Kablo gizleyicim var.
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Son olarak alışveriş poşetlerini nasıl yerleştiriyorsun?

Son olarak alışveriş poşetlerini nasıl yerleştiriyorsun?
Bir çekmece var hepsini oraya koyuyorum.
Çöpe atarım.
Katlayıp koyarım.
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Philips Yaşam Kategorisi
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