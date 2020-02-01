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  4. Evine yaralı gelip eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü

Evine yaralı gelip eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:52 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, gece yarısı yaralı geldiği evinde, eşine motosikletiyle kaza yaptığını söyledikten sonra hastaneye götürülen Mehmet Gülay, yaşamını yitirdi. Gülay'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Manavgat'ta nargile kafe sahibi olan Mehmet Gülay, perşembe gecesi Hastane Caddesi'ndeki evine yaralı geldi. Gülay, eşine motosikletiyle kaza yaptığını söyledi. Hastaneye gitmek istemeyen Gülay'ı, eşi ve üst kat komşusu ikna eti. Başından ve omuzundan darbe aldığı belirtilen Mehmet Gülay, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülay'ın cenazesi yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mehmet Gülay'ın kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümüyle ilgili, savcılık talimatıyla polis, soruşturma başlattı. Mehmet Gülay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya trafik kazası mehmet gülay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Öncelikle Allah rahmet eylesin, şimdi bana kızacaklar ama motosiklet, kamyon ve çekici sürücüleri gerçekten tehlikeli araç kullanıyorlar...
şeytan icadı binmeyin yazık günah arkanizda kalanlara
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