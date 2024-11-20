Evinin altından gelen sesleri hayvan sandılar! Gerçeği öğrenen aile hayatının şokunu yaşadı

ABD'de yaşayan 93 yaşındaki bir kadın, son birkaç haftadır evinin altından duymaya başladığı tuhaf seslerin hayvanlar tarafından değil, oraya yerleşmiş çıplak bir adam tarafından yapıldığını fark ettikten sonra hayatının şokunu yaşadı.

BODRUM KATINDAN GEÇEN KÖPEK SESİ SANDILAR

Kadın ve ailesi genellikle geceleri evin altından garip sesler duyduklarından, bunların bodrumdan geçen köpekler veya vahşi hayvanlar tarafından yapıldığını varsaydılar, ancak geçen hafta sesler özellikle yükseldi ve sanki evin içinde yürümelerine tepki olarak çıkıyor gibiydi.

EVİNİN ALTINDAN ÇIPLAK BİR ADAM ÇIKTI

Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmeye başlayan aile polisi aradı. Polis, evin altında uzun süredir yaşadığı anlaşılan çıplak bir adam buldu.

Yaşlı ev sahibinin damadı Ricardo Silva, NBC Los Angeles'a "Genellikle gece geç vakitlerdi ve biz bu sesi evin altında bulunan hayvanlardan geldiğini düşünüyorduk. Sesler bir tür vurma sesi gibiydi. Eşim yürürken, evin altından geriye doğru vuruyorlardı ve o da, bir şeylerin ters gittiğini anladı."

DIŞARI POLİS SAATLERCE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İstenmeyen misafiri evin altından çıkarmak oldukça zor bir işti, çünkü dışarı çıkmak istemiyordu. Polis saatlerce onu dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı ve sonra onu polis köpekleriyle korkutmaya çalıştılar, ama hiç endişeli görünmüyordu. Sonunda onu göz yaşartıcı gazla dışarı çıkarmak zorunda kaldılar.

Ev sahibi Silva, "Gitmeyi reddetti. Köpeklerden korkmuyordu ve ilk iki gaz denemesi onu kurtaramadı. Tuhaf bir şey ama muhtemelen alışılmadık bir durum değil, biliyorsunuz, günümüzde insanlar barınak arıyor." dedi.

Çıplak adam 27 yaşındaki Issac Betancourt olarak tanımlandı ve son altı aydır El Sereno evinin altında yaşadığından şüpheleniliyor. Aile şimdi gelecekte benzer sorunları önlemek için tüm evin altındaki erişimi engellemeyi planlıyor.