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  4. Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Fikret Kaya (55), sokağa çıkma yasağı nedeniyle, evinin önünden komşularına bağlamasıyla türküler söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ ve ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına ikinci günde uydu.

Çorlu’nun kırsal Önerler Mahallesi’nde yaşayan Fikret Kaya, bağlamasını eline alıp evinin önüne çıktı. Kaya, eşi ve muhtar Yusuf Yıldırım ile sosyal mesafe kuralların uyan birkaç komşusuna bağlamasıyla türkü söyledi. Kayayı, sokak üzerinde oturan komşuları da ilgiyle dinledi.

Elektronik eşya tamirciliği yapan Fikret Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını evlerinde geçiren komşularına moral vermek istediğini söyledi. Kaya, “Komşularımızın istediği türküler de oluyor, onları söylüyorum” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu koronavirüs türkü

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