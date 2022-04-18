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Evinin önünde çay içerken vurularak öldü! Eşi gözyaşları içinde feryat etti, yakınının sözleri ise yürek dağladı

18.04.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 42 yaşındaki Fatma Küçük evinin önünde çay içerken silahlı kavganın arasında kaldı. 3 çocuk annesi kadın kavgada ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının eşi Kenan Küçük, cenazeyi teslim alırken gözyaşlarına boğularak feryat etti. Cenaze araca konurken gözyaşı döken bir başka yakınının sözleri ise yürekleri dağladı.

Evinin önünde çay içerken vurularak öldü! Eşi gözyaşları içinde feryat etti, yakınının sözleri ise yürek dağladı

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 3 çocuk annesi Küçük, arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermiler kadının baş kısmına isabet etti. Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULAN ACILI EŞ: "SOKAĞIMIZA BİLE ÇIKAMAZ OLDUK, SUÇLULAR HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSIN"

Feci olay sonrası hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Eşinin cenazesini teslim alan acılı eş Kenan Küçük, "Saat 22.00 civarında eşim ve kızım komşularla birlikte kapı önünde çay içmeye çıkmıştı. O sırada iki genç sokakta silahlı kavgaya tutuşmuş ve sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada mermilerden biri eşimin kafasına isabet etti. Sonrasında da eşim öldü.

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"BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Ben bu olayın arkasındayım. Suçluların hak ettikleri cezayı alması için her şeyi yapacağım. Bu olaylara bir önlem alınsın artık, kimse evinin kapısının önüne de mi çıkamayacak artık. Yazık yani, bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Bugün bize oldu, yarın bir başkasına olabilir bu olaylar. Artık bir önlem alınsın" diyerek gözyaşları ile feryat etti.

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YAKINININ SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Cenaze araca konurken gözyaşı döken bir başka yakını ise "Gelin Fatma yavrularını kime bıraktın, Fatma nereye gittin" demesi ise yürekleri dağladı.

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KATİL ZANLISI SABAHA KARŞI YAKALANDI

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri katil zanlısı M.Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.(İHA-DHA)

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