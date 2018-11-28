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Evinizdeki böceklerden kurtulmanın 7 doğal yolu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

Örümceklerin çoğu dışarıda yaşamayı tercih eder ancak düşünülenden daha fazla sayıda örümcek, yiyecek ve sığınacak bir yer bulmak için içeri girer ve siz de bunlardan birkaçına rastlayabilirsiniz. Bu böceklerden kurtulmanın en kolay ve en doğal yollarını sizin için bir araya getirdik. İşte hiçbir kimyasala başvurmadan böceklerden kurtulabileceğiniz en etkili püf noktaları...

Evinizdeki böceklerden kurtulmanın 7 doğal yolu

HAMAM BÖCEKLERİ

1

Hamam böcekleri en korktuğunuz böcek türü olabilir. Birçok zararlı hastalık da taşıyabilen bu böcekler için hem ucuz hem güvenli bir yol var. Bir soğan doğrayın ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyin ve bu karışımı evinizin köşelerine yerleştirin. Hamam böceklerinden kurtulmanın mutluluğunu hemen yaşayacaksınız.

KENELER

2

Keneler, boyut ve renk bakımından çok farklı olabilir. Kendinizi, ailenizi ve evcil hayvanlarınızı korumak için çok önemlidir, çünkü çok zararlı ve hatta bazen ölümcül olabilirler. Cildinize veya evdeki hayvanlarınıza kimyasal böcek ilacı uygulama konusunda çok istekli değilseniz, bu doğal ve güvenli karışımları deneyin.

İnsanlar için kene kovucu; 20 damla sardunya yağı, 10 damla çörek otu yağı, 5 damla lavanta esansiyel yağı, 5 damla limon esansiyel yağını şişteye koyun. 100 ml sirke veya su ile seyreltin. Dışarı çıkmadan önce iyice çalkalayın ve giysilerinize püskürtün.

Köpekler için kene kovucu; 2 yemek kaşığı badem yağı ile 20 damla sardunya ve yarpuz otu yağını karıştırın. Ve köpeğinize birkaç kez püskürtün.

*Kediler veya hamile hayvanlar üzerinde kullanmayın.

BAHÇE BÖCEKLERİ

3

Yaprak bitleri, örümcek akarları ve diğer bahçe haşereleri bahçenize büyük zararlar verebilir. Meyve ve sebzeleriniz yenmez hale gelebilir. Bunun için; 1/2 bir fincan sarımsak veya soğanla bir bardak acı biberi bir macun haline gelinceye kadar karıştırın. Hamuru 500 ml ılık su ile karıştırın. Sıcak bir yerde 24 saat bekletin, süzün ve bitkilerinize bu sıvıyı püskürtün.

ÖRÜMCEKLER

4

Bu doğal kovucu, örümcekleri öldürmeyecek, ancak onları güçlü kokuları sevmedikleri için uzak tutacaktır. 200 ml su ve 1/4 çay kaşığı sıvı deterjan karışımı içine 5-10 damla nane yağı ekleyin, iyice çalkalayın ve tüm örümcekler gidene kadar haftada bir kez etkilenen bölgelere püskürtün.

KARINCALAR

5

Karıncalar çok can sıkıcı olabilir ve çoğunlukla kiler ya da mutfağınızda görülebilirler. Görünüşe göre, karıncalar kesinlikle tarçın kokusundan nefret ediyor. Tarçını karıncaların görüldüğü yerlere serpin. Daha etkili sonuçlar için, tarçın tozuna biraz uçucu yağ ilave edebilirsiniz.

EV TOZ AKARLARI

6

Bu şeyler o kadar küçük ki, onları çıplak gözle bile göremeyiz, ama ne yazık ki, etrafta olmadıkları anlamına gelmez. Ev tozunda yaşarlar, sıcak yerleri tercih ederler ve en sevdikleri yiyecekler deri kalıntılarıdır. Ve bu yüzden sizin yatağınızda olmayı çok severler. Toz akarları ısırmasa da, birçok uzman, alerjik reaksiyonlara ve cilt tahrişlerine neden olabileceğini söylemektedir. 1 kova su içinde 6 çay kaşığı sıvı deterjanla 1,5 çay kaşığı okaliptüs yağını karıştırın. Bir sprey kabına koyun ve yatağınıza püskürtün. Temiz bir bezle silin. Okaliptüs yağının kokusunu beğenmezseniz, çay ağacı yağı da kullanabilirsiniz.

KURTLAR

7

Un, mısır gevreği veya pirinçlerinizde bu istenmeyen böcekleri bulabilirsiniz. Bunun doğal çözümü ise defne yaprağı veya karanfildir. Bu şeyleri kilerinizden uzak tutmak için bu gıdaların içine ya da etrafına defne yaprağı koyabilirsiniz.

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