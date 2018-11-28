Evinizdeki böceklerden kurtulmanın 7 doğal yolu

HAMAM BÖCEKLERİ

Hamam böcekleri en korktuğunuz böcek türü olabilir. Birçok zararlı hastalık da taşıyabilen bu böcekler için hem ucuz hem güvenli bir yol var. Bir soğan doğrayın ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyin ve bu karışımı evinizin köşelerine yerleştirin. Hamam böceklerinden kurtulmanın mutluluğunu hemen yaşayacaksınız.

KENELER

Keneler, boyut ve renk bakımından çok farklı olabilir. Kendinizi, ailenizi ve evcil hayvanlarınızı korumak için çok önemlidir, çünkü çok zararlı ve hatta bazen ölümcül olabilirler. Cildinize veya evdeki hayvanlarınıza kimyasal böcek ilacı uygulama konusunda çok istekli değilseniz, bu doğal ve güvenli karışımları deneyin.

İnsanlar için kene kovucu; 20 damla sardunya yağı, 10 damla çörek otu yağı, 5 damla lavanta esansiyel yağı, 5 damla limon esansiyel yağını şişteye koyun. 100 ml sirke veya su ile seyreltin. Dışarı çıkmadan önce iyice çalkalayın ve giysilerinize püskürtün.

Köpekler için kene kovucu; 2 yemek kaşığı badem yağı ile 20 damla sardunya ve yarpuz otu yağını karıştırın. Ve köpeğinize birkaç kez püskürtün.