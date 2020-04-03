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Evinizdeki görünmez bakterileri bu yöntemlerle yok edin!

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs'ün tüm illerimize yayılmasından ve hayatlarımızı tehlikeye atmasından sonra pek çok internet kullanıcısı salgından korunma yollarını merak etmeye başladı. Özellikle alanında uzman doktorlar temizlik konusuna azami derecede önem verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kişisel temizliğimiz haricinde, evlerimizin temizliğine de önem vermemiz gerektiğinin altı çiziliyor.

Ev temizliğine başlamadan önce bakteri ve virüslerin en çok yuvalandığı yerleri bilmemiz gerekiyor. Bu noktaları tespit ettikten sonra ayrıntılı bir temizliğe girişmemiz daha yararlı olacaktır. Peki koronavirüse karşı en çok kullanılan silah hangisi? Son günlerde satışlarında patlama yaşanan çamaşır suyu, koronavirüse karşı ev temizliklerinde kullanılan en güçlü silah.

EVDE MİKROPLAR EN ÇOK NEREDE BİRİKİR?

Dünya liderlerinin ve sağlık çalışanlarının da dediği gibi insanlık görünmez bir düşmanla savaş halinde. Evde temizlik savaşını başlatmadan önce bilinmesi gereken ilk şey bakteri ve virüslerin en çok nerelerde üs kurduğudur. Bilimsel incelemelere göre evlerimizin içerisinde üç yüzden fazla bakteri çeşidi bulunuyor. Evlerimizde belimiz kırılana kadar yaptığımız temizliğe rağmen virüsler ve bakteriler bazı yerlerde sinsice gizleniyor. Peki evlerimizdeki virüs bataklıkları nereler olabilir?

Kapı kolları, tırabzanlar, prizler, balkon ve merdiven korkulukları, bulaşık süngerleri, mutfak ve banyo havluları virüslerin en çok bulunduğu yerlerdir. Bu virüsleri yok etmek ve herhangi bir hastalığa yakalanmamak için evlerimizde haftada en az bir defa detaylı temizlik operasyonu yapmalıyız.

Bu üç özellik mikroplar için bulunmaz bir nimettir. Süpürgenizi bir sonraki çalıştırışınızda bu mikropları evin her yerine yayma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bakın mikroplar nasıl yok edilir, öğrenelim...

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