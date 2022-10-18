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Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

17.10.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanılan eşyaların düzenli bir şekilde yerleştirilmiş olması, yaşam alanlarında pratiklik sağlar. Neyin nerede olduğunu bilmek, aranılan eşyayı kolay bir şekilde bulmak epey zaman kazandırır. Piyasadaki bazı işlevsel ürünler, dağınıklığı düzenlemekle kalmıyor; birden çok amaca hitap ediyor. Siz de düzenli olmayı seven biriyseniz kullanmaktan büyük keyif alacağınız bu ürünleri inceleyebilirsiniz.

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

Günlük hayatta kullanılan eşyaların düzenli olması, rahat ve organize hareket etmeyi sağlar. Bu eşyaları aradığınız zaman düzenli bir şekilde yerleştiği için onları kolaylıkla bulabilirsiniz ve böylelikle vakit kaybından kurtulabilirsiniz. Ev içerisinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde kullanmaktan ve alandan tasarruf etmekten hoşlanıyorsanız sizler için seçtiğimiz ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. Kıyafet dolabınızda yer açın: Buffer Hareketli Dolap İçi Pantolon Kravat Şal Askı Sistemi Düzenleyici

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

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Buffer Hareketli Dolap İçi Pantolon Kravat Şal Askı Sistemi Düzenleyici, dolabında daha fazla alana ihtiyacı olanlar için tasarlanmış bir ürün. Dikey ve yatay olarak iki şekilde kullanılabilen düzenleyici ile kıyafetlerinize pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ürün sayesinde kıyafet dolapları daha ferah bir görünüme kavuşur. Aynı zamanda kıyafetlerinizi ütüsü bozulmadan, temiz ve düzenli bir şekilde kullanmak mümkün.

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2. Çekmecelerdeki dağınıklığa elveda: Piya Home Çekmece İçi Cepli Organizer

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

Çorap çekmeceleri, evlerde en çok dağılan alanlardan birisi. Teki bulunmayan, uzun zamandır ortalıkta görünmeyen çekmecenin derinliklerinde kaybolmuş çoraplar da cabası. Piya Home Çekmece İçi Cepli Organizer sayesinde çekmecelerinizi düzenli bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Aynı zamanda çoraplarınızı ürün sayesinde istediğiniz şekilde kategorilendirip renklerine veya türlerine göre ayırabilirsiniz. Çorapların tozlanmasını da önleyen düzenleyici sayesinde istediğiniz çorabı kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

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3. Dekoratif bir seçenek: FMOGGE Ahşap Tahtalı İki Katlı Tavan Montajlı Depolama Rafı

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

Mutfağınızda veya salonunuzda ekstra depolama alanına mı ihtiyacınız var? FMOGGE Ahşap Tahtalı İki Katlı Tavan Montajlı Depolama Rafı, sizin için işlevsel ve şık bir seçenek olabilir. Tavana monte edilen ürüne; şişe, tava veya bardak gibi eşyalarınızı yerleştirip depolama alanı elde edebilirsiniz. Depolama amacı dışında bitki saksı gibi dekoratif ürünleri de bu rafta sergileyerek evinizin dekorasyonunda modern bir görüntü yakalayabilirsiniz.

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4. Banyoda düzen sevenler için: Enfein Pratik Hızlı Otomatik Tasarruflu Diş Macunu Sıkacağı ve Montaj Gerektirmeyen Yüksek Kaliteli Beşli Diş Fırçalığı

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

İlginç ürünler keşfetmeyi ve günlük rutinlerini pratik bir şekilde tamamlamak isteyenleri cezbedecek ürünlerden biri Enfein Pratik Hızlı Otomatik Tasarruflu Diş Macunu Sıkacağı ve Montaj Gerektirmeyen Yüksek Kaliteli Beşli Diş Fırçalığı. Ürün sayesinde diş macununu ortasından veya başından sıkmanıza gerek kalmayacak. Çünkü cihazın sensor sistemi, yeterli miktarda macunu fırçanın üzerine sıkarken bir yandan da diş fırçalarınızı yerleştirebileceğiniz bir alan sağlar.

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5. Sade ve işlevsel: Fullreyon Dekoratif Modem Rafı Priz Üstü Raf Aksesuar Rafı

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

Fullreyon Dekoratif Modem Rafı Priz Üstü Raf Aksesuar Rafı, neredeyse evin her köşesinde ihtiyaç duyabileceğiniz bir ürün. Raf sayesinde banyoda elektrikli tıraş makinelerini, yüz temizleme cihazlarını sudan koruyarak güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kısa kablolu modemler de uzatma kablosuna ihtiyaç duymadan bu raf üzerinde konumlandırılabilir. Dilerseniz dekoratif amaçlı da kullanabileceğiniz ürün, modern ve şık görüntüsüyle evinizin yıldızı olacak.

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6. Yerden tasarruf: BRN STORE Ahşap Tuvalet Kâğıdı Standı WC Kâğıtlığı 4+1 Yedek Hazneli

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

Gerek kişisel bakım malzemeleri gerek temizlik malzemeleri banyo dolaplarında epey yer kaplarken “Bu tuvalet kâğıtlarını nereye koyacağım?” diyorsanız sizi BRN STORE Ahşap Tuvalet Kâğıdı Standı WC Kâğıtlığı 4+1 Yedek Hazneli ile tanıştıralım. Ürün, banyo dolaplarınızda alandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Aynı zamanda banyonuzda hem dekoratif hem düzenli bir görüntü elde etmenizi sağlar.

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7. Karmaşık süpürge sapı görüntüsüne son: Lukisan Paspas Tutucu Kancalı Süpürge Tutucu Delme ve Çivisiz Duvara Monte Süpürge Askısı Düzenleyici

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

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Bahçe işlerinde ya da ev temizliğinde süpürge ve paspas gibi aletler, sık sık kullanılıyor. Bu eşyalar; ne kadar düzgün yerleşirse yerleşsin birbirleri üzerine geliyor, düşüyor ve karışık bir görüntü oluşturuyor. Duvara monte edilen Lukisan Paspas Tutucu Kancalı Süpürge Tutucu Delme ve Çivisiz Duvara Monte Süpürge Askısı Düzenleyici ile süpürge saplarını sabit bir şekilde sıralayarak düzenli durmalarını sağlayabilirsiniz.

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8. Çok amaçlı ve şık: Yurudesign More Puflu Ayakkabılık 90 santimetre Beyaz

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

Yeni bir ayakkabılık almak istiyorsanız Yurudesign More Puflu Ayakkabılık 90 santimetre Beyaz modeline şans verebilirsiniz. Ürün, ayakkabılarınızı temiz ve sağlam bir şekilde muhafaza etmeyi sağlarken bir yandan size ekstra bir oturma alanı sunuyor. Antrenize ya da giyinme odanıza şıklık katacak bu ürün ile evinizdeki dar alanları işlevsel bir şekilde değerlendirmeye ne dersiniz?

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9. "Yorganları koyacak yer bulamıyorum." diyenlere: DERCLIVE Yatak Altı Yorgan Saklama Çantası

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

“Yatağımın altında baza yok ve dolaplarım dolu.” diyorsanız telaş etmeyin. DERCLIVE Yatak Altı Yorgan Saklama Çantası, fazlalık eşyalarınızı depolamak için size yeni bir alan sunuyor. Kışlık yorganlar gibi dolapta çok yer kaplayan eşyalarınızı bu ürün sayesinde temiz bir şekilde saklayabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde kıyafetlerinizi de içine yerleştirerek dolaplarınızdaki karışıklıktan kurtulup ferah bir görünüm elde edebilirsiniz.

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10. Kahve tutkunları için: İlk Adım Tasarım Kahve Kapsül Tutucu - Düzenleyici

Evinize gelenlerin düzeninize âşık olmasını sağlayacak, mutlaka sahip olmanız gereken araç gereçler

Mutfakta kullanılan ürünlerin paketleri, dağınıklığa yol açarak fazladan yer kaplayabiliyor. Paketlerin sebep olduğu bu görüntüyü ortadan kaldıran ve şık bir sunum sağlayan İlk Adım Tasarım Kahve Kapsül Tutucu - Düzenleyici, kahve tutkunlarının kalbini fethediyor. İstediğiniz kahve kapsülünü kolaylıkla seçmenizi sağlayacak kapsül düzenleyici ile mutfağınıza renk katarken kahve keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

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