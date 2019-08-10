KADIN

Evinizi karıncalar mı bastı, işte doğal kurtulma yöntemi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 10.08.2019 08:46 | Son Güncelleme

Çoğumuz çocukluğumuzdan bu yana “karınca berekettir“ sözünü duymuşuzdur. Ancak, 2-4 mm ebatları arasında değişen büyüklük ve farklı renkteki bu küçük canlılar evimizde özellikle hijyen gerektiren yerlere girdiklerinde ise rahatsızlık verebilirler. Yiyecekler ve eşyalarımıza zarar verebilecek olan karıncalardan kurtulma yöntemi ise gayet basit.

Evinizi karıncalar mı bastı, işte doğal kurtulma yöntemi

Karıncaları nasıl uzaklaştırabiliriz?

8800 ayrı türü olduğu bilinen karıncalara zarar vermeden onları doğal yollarla evimizden uzaklaştırmamız mümkün. Öncelikle şunu iyi bilelim ki, karıncalar kahve telvesi, narenciye kabukları, sirke, bebek pudrası ve tarçını pek sevmezler. Siz de bu ürünleri kullanarak karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Kahve telvesi

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Faydaları saymakla bitmez, bir faydası da karıncalardan kurtulmaktır. Kahve telvesini karıncaların yoğun olarak çıktıkları (yuvaları) bölgeye dökünüz. Bir kaç gün içinde karıncalar evinizi ve sizi terk edecektir.

Tarçın

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Karıncaların yuvalarına veya geçtikleri yollara az miktarda öğütülmüş tarçın serpiştiriniz. Su, beyaz sirke ve bulaşık sabunu; 2 bardak suyumuzun içerisine az miktar beyaz sirkemizi ekleyelim, 2-3 kaşık ta bulaşık sabunumuzu ekleyip karıştıralım. Diğer yöntemlerde yaptığımız gibi karınca yuvalarına bu karışımı dökelim.

Bebek pudrası

Bebek pudramızı karıncaların geçtikleri yol güzergâhlarına dökünüz. Pudranın vereceği koku yüzünden karıncalar yönlerini bulamayacak ve yuvalarına dönemeyeceklerdir.

Narenciye kabukları

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Narenciye kabuğu olarak limon kabuğu kullanalım, limon kabuklarını mikserde küçük parçacıklar olana kadar parçalayınız ve karınca yuvasına dökünüz.

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