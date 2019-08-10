Evinizi karıncalar mı bastı, işte doğal kurtulma yöntemi

Karıncaları nasıl uzaklaştırabiliriz?

8800 ayrı türü olduğu bilinen karıncalara zarar vermeden onları doğal yollarla evimizden uzaklaştırmamız mümkün. Öncelikle şunu iyi bilelim ki, karıncalar kahve telvesi, narenciye kabukları, sirke, bebek pudrası ve tarçını pek sevmezler. Siz de bu ürünleri kullanarak karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Kahve telvesi

Faydaları saymakla bitmez, bir faydası da karıncalardan kurtulmaktır. Kahve telvesini karıncaların yoğun olarak çıktıkları (yuvaları) bölgeye dökünüz. Bir kaç gün içinde karıncalar evinizi ve sizi terk edecektir.

Tarçın

Karıncaların yuvalarına veya geçtikleri yollara az miktarda öğütülmüş tarçın serpiştiriniz. Su, beyaz sirke ve bulaşık sabunu; 2 bardak suyumuzun içerisine az miktar beyaz sirkemizi ekleyelim, 2-3 kaşık ta bulaşık sabunumuzu ekleyip karıştıralım. Diğer yöntemlerde yaptığımız gibi karınca yuvalarına bu karışımı dökelim.

Bebek pudrası

Bebek pudramızı karıncaların geçtikleri yol güzergâhlarına dökünüz. Pudranın vereceği koku yüzünden karıncalar yönlerini bulamayacak ve yuvalarına dönemeyeceklerdir.

Narenciye kabukları

Narenciye kabuğu olarak limon kabuğu kullanalım, limon kabuklarını mikserde küçük parçacıklar olana kadar parçalayınız ve karınca yuvasına dökünüz.

