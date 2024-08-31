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    4. Evlendikten sonra her ikisi de aynı kişiye aşık oldu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi: "Bir evli ve iki evli olmayan ilişki"

    Evlendikten sonra her ikisi de aynı kişiye aşık oldu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi: "Bir evli ve iki evli olmayan ilişki"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 11:08
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Katie ve Ness çifti evlendikten sonra en yakın arkadaşlarına aşık olduklarını fark etti. Birbirlerine karşı dürüst davrandıklarını söyleyen ikili en yakın arkadaşları olan Kaylie'i ilişkilerine davet edince bir anda dinamikleri değişti. Özel hayatlarını sosyal medyadan paylaşan çifte eleştiriler de gecikmedi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Katie ve Ness çifti 7 yıllık birlilkteliklerinin ardından 2021 yılında evlendi. Düğün günlerinde çiftin yanlarında en yakın arkadaşları Kaylie vardı. İkili düğünden sonra yakın arkadaşlarına karşı değişik duygular hissetmeye başladılar.

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    Love Don't Judge'a konuşan Ness, "Kaylie'ye ilk görüşte ilgi duydum. Bu konuyu eşimle konuştuğumda onun da benzer duygular hissettiğini öğrendim. Bizim için çok doğaldı çünkü üçümüzün her zaman birlikte olduğu bir dinamiğimiz zaten vardı. Bence ilişkimiz yürüyor çünkü en iyi arkadaş olma temelimiz var. Aile üyelerinin ilişkilerindeki dinamikler konusunda sık sık kafalarının karıştığını ve durumu 'bir evli ve iki evli olmayan ilişki' olarak tanımlıyorlar" dedi.

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    Sosyal medyada 'traveling_throuple' kullanıcı adıyla paylaşım yapan üçlü sık sık özel hayatlarını ve seyahatlerini paylaşıyor. Üçlünün ilişkisi sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sadece gülüp geçmekle yetinmeliyiz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iğrenç" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika ilişki sorunları
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