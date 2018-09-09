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Evlenmeyi reddetti! İstanbul'a intihar bombacısı olarak gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 08:55 | Son Güncelleme

IŞİD'in askeri kanat sorumlusu Ebu Ömer El Şişani'nin öldürülmesinin ardından yerine ağabeyi Ebu Said El Şişani de öldürüldü. Kardeşinin öldürülmesi sonrasında kardeşinin eşi olan Çeçenistan eski bakanlarından Asu Dudurkaeva'nın kızı Seda Dudurkaeva’yla evlenmek isteyen Said El Şişani’nin, kendisini reddeden Dudurkaeva'yı İstanbul'a intihar eylemi için gönderdiği ortaya çıktı.

Evlenmeyi reddetti! İstanbul'a intihar bombacısı olarak gönderildi

İstanbul'da geçtiğimiz temmuz ayında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla bombalı saldırı düzenlemek için Türkiye'ye gelen beş kişi hücre evinde yakalanmıştı. Yakalananlar arasında Çeçenistan eski bakanlarından Asu Dudurkaeva’nın kızı olan Seda Dudurkaeva da vardı.

AİLESİNE DÖNMEK İSTEDİ AMA DÖNEMEDİ

IŞİD'in askeri kanat sorumlusu Ömer El Şişani’nin sağ kolu olan “Hamzat” kod isimli bir teröristle 2014 yılında internet üzerinden tanışıp arkadaş olan Dudurkaeva, Çeçenistan’dan Suriye’ye kaçıp Hamzat’la örgüt kampında evlenmişti. Çeçenistan kabinesinde bakan olan babası Asu Dudurkaeva’yı görevinden eden bu nikahtan kısa süre sonra Seda Dudurkaeva’nın ilk eşi Hamzat, bombalı bir saldırıda öldürülmüş, ailesine dönmek isteyen Dudurkaeva, Ömer El Şişani tarafından serbest bırakılmayıp eş yapılmıştı.

ÖLEN AĞABEYİNİN EŞİYLE EVLENMEK İSTEDİ

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre Suriye’de 2016’da koalisyon güçlerince öldürülen Ebu Ömer El Şişani kod isimli Tarkan Taymurazoviç Batıraşvili’den Dudurkaeva'nın iki çocuğu oldu. Seda Dudurkaeva’nın, ölen bir askeri kanat sorumlusunun eşiyken bombalı saldırıyla neden görevlendirildiği ise örgüte yakın kaynakların takibiyle ortaya çıktı. Örgüt içinde “cezalandırma eylemi” olarak görülen bir eylemle görevlendirilen Dudurkaeva’ya bu görevin Ebu Ömer El Şişani’nin ölümünün ardından yerine gelen ağabeyi Ebu Said El Şişani tarafından verildiği belirlendi.

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Ebu Said El Şişani’nin, kardeşinin karısını kendisiyle evlenmeye zorladığı, Dudurkaeva’nın direndiği, Şişani’nin de bunun üzerine “intihar eylemi” için Dudurkaeva’yı İstanbul’a gönderdiği belirtildi. Ebu Said El Şişani’nin de, Deyr-i Zor’da öldürüldüğü öğrenildi.

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