"Evlilik bana hiç cazip gelmedi" dedi! 60 kişiyle aynı anda evlendiği bir düğün organize etti... "Hayatımın en büyük aşkları"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralyalı bir fotoğrafçı , geçen ay Brisbane yakınlarında üç günlük bir törenle 60 arkadaşıyla evlendi.

Düğünün konseptini platonik aşkın canlı tutulması olarak yorumlayan Sare, "Evlilikle ilgili bazı sorunlarım vardı. Evlilik eşitliği yasaları çıktığında bu sorunlar daha da azaldı ve fark ettim ki; evliliğe karşı değilim, sadece bazı aşkları diğerlerinden daha öncelikli görme şeklimiz beni tuhaf hissettiriyor. Hala romantik-tek eşli aşkı diğer aşklardan daha öncelikli görüyoruz.Yine de benim için hayatımın en büyük aşklarının çoğu, büyük ortaklıklarım sevgili dostlarım oldu." dedi.

Düğün sırasında geleneksel törenin aksine Sare arkadaşlarıyla birlikte el ele tutuşarak bir sevgi çemberi oluşturdu.

Bu çember sırasında birbirlerine yemin eden Sare ve arkadaşları, "Sen etraftayken kendimi güvende hissediyorum, sen etraftayken neşe duyuyorum. Hata yapmamıza ve onarmamız için yerim var" ifadelerini kullandı.







