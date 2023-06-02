“Evlilik sözleşmesi” sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem yarattı! “Kimse gerçekten sevmiyor ki...”

Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan bir gencin "Evleneceğiniz kişi size evlilik sözleşmesi imzalatmak isterse..." sorusuna verdiği cevap bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. ‘Baskaacidantv’ kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde gencin kullandığı ifadeler sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“YUVA KURABİLECEĞİNE İNANMIYORUM”

Mikrofon uzatılıp evlilik sözleşmesi konusuna dair sorulan soruya samimi bir şekilde cevap veren genç, “Daha bugün konuştuğum bir muhabbet şaka gibi. Bir kız var ben de seviyorum ama evlenmek istemiyorum. Artık kimsenin doğru düzgün evlenip doğru düzgün yuva kurabileceğine inanmıyorum. Çünkü kimse gerçekten sevmiyor ki... Siz sevebildiğine inanabiliyor musunuz? Kimse kimseyi sevmek için uğraşmıyor” dedi.