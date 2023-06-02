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  4. “Evlilik sözleşmesi” sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem yarattı! “Kimse gerçekten sevmiyor ki...”

“Evlilik sözleşmesi” sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem yarattı! “Kimse gerçekten sevmiyor ki...”

02.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’tan paylaşılan bir sokak röportajındaki ifadeler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İkili ilişkiler özellikle evliliklere dair yapılan sokak röportajında genç adamın güvensizliğini anlattığı anlar kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan bir gencin "Evleneceğiniz kişi size evlilik sözleşmesi imzalatmak isterse..." sorusuna verdiği cevap bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. ‘Baskaacidantv’ kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde gencin kullandığı ifadeler sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“YUVA KURABİLECEĞİNE İNANMIYORUM”

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Mikrofon uzatılıp evlilik sözleşmesi konusuna dair sorulan soruya samimi bir şekilde cevap veren genç, “Daha bugün konuştuğum bir muhabbet şaka gibi. Bir kız var ben de seviyorum ama evlenmek istemiyorum. Artık kimsenin doğru düzgün evlenip doğru düzgün yuva kurabileceğine inanmıyorum. Çünkü kimse gerçekten sevmiyor ki... Siz sevebildiğine inanabiliyor musunuz? Kimse kimseyi sevmek için uğraşmıyor” dedi.

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