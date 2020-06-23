Evlilikte İlk Gece: Gerdek gecesi, pozisyonlar ve yapılacaklar

Çiftler düğün telaşı, evlilik alışverişi, evdi, eşyaydı derken bu süreçte oldukça fazla yorulurlar ve stres yaşarlar. Genellikle bu telaş arasında neyi nasıl yaptıklarının bile farkında olmazlar, tüm bunlar hallolduktan sonra ve masal gibi bir düğünle çiftler muradına erdiğinde stres bitiyor sanabilirsiniz ama hayır, sırada bir de gerdek gecesi stresi var. Çiftler evlilikte ilk gece ne yapacaklarını, evlenmeyi düşünmeye başladıkları andan itibaren planlamaya ve düşünmeye başlarlar. Bu düşünce oldukça stres yaratır. Kadınlar için korku sebebi olan bu durum, “ya heyecanlanıp kilitlenirsem ve umduğum gibi olmazsa” şeklinde yaşanır. Erkek içinse “ya ilk gece başarısızlıkla sonuçlanırsa” gibi kuruntuların ve korkuların yaşanmasına sebep olur. Bu düşünceler elbette her iki taraf için de kaçınılmazdır ancak rahat olmak ve gevşemek bu aşamada çok önemli. İşlerin yolunda gitmesini istiyorsanız olayı akışına bırakmalısınız. Kendinize güvenin ve rahat olun, gerisi kendiliğinden gelecektir. Gerdek gecesi korkusu yaşayıp, strese girer ve korkuya kapılırsanız, ilişkiye girememe sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Bu durum, ileriki zamanlarda cinsel sorunlara neden olabilir. Gerdek gecesi yapılacaklar aslında oldukça kolay ve doğallıkla yaşanacak anlardan ibarettir. Gerdek gecesini bir ritüele, bir törene dönüştürmezseniz, her şeyin ne kadar sorunsuzca ilerlediğini görürsünüz.

Gerdek Gecesi Yapılacaklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? 1. Gerdek gecesi namazı Gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girmeden önce, ilk olarak erkeğin mutlaka gerdek gecesi namazını kılması gereklidir. Bu namaz, erkeğin hem Allah'a şükretmesine hem de eşi ve ailesine iyi dualarda ve iyi dileklerde bulunmasına olanak sağlar. Bu namazdan sonra sıra, çiftlerin birliktelik yaşamasına gelir. 2. Saçma söylemleri unutun Gerdek gecesi yaşanacaklarla ilgili en çok korku duyan kadındır. Çevreden edinilen, kulaktan dolma bilgiler yüzünden abartılan söylemlere aldırış etmeyin. Söylenenlere kulak asıp, gecenin ahengine kendinizi bırakamazsanız geceniz kabusa dönebilir. İlk gecenizi bu şekilde hatırlamak istemezsiniz. İlk gece yaşanacakları akışına bırakın, her şey zaten olması gerektiği gibi olacaktır. Korkmayın ve yersiz kuruntuları bir kenara bırakın. 3. Kızlık zarı meselesi Kızlık zarı yapı olarak esnektir. Bu sebeple ilk gece, kızlık zarının yırtılmaması gibi bir durum yaşanabilir. İlk gece kızlık zarı yırtılmazsa ve kan gelmezse paniğe kapılmayın ve sakin olun. Yırtılmanın ve kanamanın ilk gece olmasına gerek yok. İlerleyen zamanlarda yırtılma gerçekleşecektir. Burada önemli olan erkeğin böyle bir olaya şüphe ile yaklaşmaması ve iki tarafın da birbirine karşı dürüst davranmasıdır. Evlilik güvene dayalı bir ilişkidir. Çiftler birbirine güvenerek bu ilk adımı atarlar. Eşinize güvenin ve bu durumu anlayışla karşılayın. Hoşgörülü olmak ilişkinin sağlıklı yürümesi için önemlidir.

4. İlk gece yaşanmasa da olur Düğünün verdiği stres ve yorgunlukla keyfiniz kaçabilir ve bu durum stresli olmanıza neden olabilir. Eğer yorgun ve stresli hissediyorsanız bunu eşinizle paylaşıp, sadece ona sarılarak uyuyabilirsiniz. Yorgunluk ve stres yüzünden işlerin ters gitmesindense, sarılıp eşinizin koynunda huzurla uyuyarak, gerdek gecesini daha rahat hissettiğiniz bir güne erteleyebilirsiniz. İlk gece yaşanması şart diye bir kaide yok. Gerdek gecesi yaşananlar, çiftler arasında yaşanan özel bir durumdur. Çiftler ne zaman kendilerini hazır hissederlerse o zaman bu büyülü anı yaşarlar. 5. Korunma yöntemini planlayın Gerdek gecesinde neler yapacağınızı planlarken, doğum kontrol yöntemlerini de planlamayı unutmayın. Çiftler, ne şekilde korunmayı tercih edeceklerine karar vermelidirler. Eğer ki prezervatif kullanılmak istenmezse, onun yerine tercih edilecek korunma yönteminin kararı için bir hekime danışılarak yardım alınabilir. İlk gece için yapılması gereken en önemli şeylerden biri, ön sevişmeyi uzun tutmaktır. Eşinizin yaşadığı gerginliği almak için nazik olmanız gerekir. Ufak ufak öperek onun gevşemesini ve sizi istemesini sağlamalısınız. Üzerindeki çekingenliği atması için, vajinasını da yavaş yavaş okşayarak ıslanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede cinsel birliktelik daha kolay ve daha güzel bir hal alacaktır. Unutmayın eşinizin mutlu olması ve zevk alması, en az sizinki kadar önemlidir. Ona nazik davranarak güzel ve unutamayacağı bir gece yaşatın.

6. Başbaşa kalın İlk gecenizde ihtiyacınız olan en önemli şeylerden biri de, sessizlik ve sükunettir. Düğün gecenizde arkadaşlarınızla ve ailenizle harika vakit geçirmiş olsanız da, eşiniz de sizinle başbaşa kalıp birlikte vakit geçirmek için sabırsızlanıyordur. Bu gece için arkadaşlarınızdan erken ayrılarak, geceyi erken bitirebilirsiniz ve eşinizle o ilk gecenin büyüsüne kapılabilirsiniz. Başbaşa olmak rahatlamanız için oldukça önemlidir. 7. İç çamaşırı seçimi Gerdek gecesi ne giyilir, işte gecenin en önemli hususlarından birisi de budur. Genellikle kadınlar gelinliğin altına giydikleri iç çamaşırlarıyla, ilk gece giyecekleri iç çamaşırını ayırırlar. Bu çok mantıklı bir harekettir çünkü gelinliğin altına rahat edilecek bir iç çamaşırı giyilmesi daha doğru olur. Aynı zamanda bu iç çamaşırının içinde hareketlerinin kısıtlanmaması gerekir ve terlemeyi önleyecek türde bir çamaşır olmalıdır, tabii aynı zamanda seksi olması da önemlidir. Gelinliğin içine giyilebilecek iç çamaşırı ya gelinliğin renginde olmalı ya da ona yakın bir renkte olmalıdır. Gece içinse seksi fantezi iç giyim çamaşırlardan tercih edebilirsiniz.