Evlilikte kıskançlığın azı, tutkal etkisi yapıyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TRT1’de yayınlanan Ailece programında evlilik kurumunda açık, şeffaf ve dürüst ilişkinin önemini vurguladı.

KISKANÇLIĞIN AZI TUTKAL ETKİSİ YAPIYOR

Kıskançlık, yalan ve samimiyetsizliğin evlilik kurumunu olumsuz etkilediğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evlilik kurumunun en büyük düşmanı aldatmadır. Kıskançlık aldatma olmasın diye evlilikte olur. Kıskançlığın az miktarda olanı tutkal etkisi oluşturur. Yanlış kullanılırsa da ailedeki ilişkileri patlatır. ‘Ben neden kıskandım?’ sorusunu insan kendisine yöneltip mantıklı bir cevap alırsa sıkıntı yok. Ama gereksiz yere yapılan kıskançlık aile kurumuna zarar verir. Bir insan kıskançlık hissettiği zaman karşıdaki kişinin aleyhinde konuşmaya başlar. Kıskançlıkta en büyük zararı kişi kendisine verir” dedi.

PATOLOJİK KISKANÇLIK

Kimi zaman kıskançlığın patolojik bir hale dönüşebildiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mutluluğun en büyük düşmanlarından birinin de kıskançlık olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bir vaka tanıyorum, eşini uyurken izleyen bir erkek vardı. Uykusunda eşi güldüğü zaman uyandırıp ‘Neye gülüyorsun?’ diye soruyordu. Bu patolojik bir kıskançlık. Mutluluğun en büyük düşmanlarından birisidir kıskançlık. Kıskandığı için eşini öldürmek isteyen bir hastam vardı. Aldattığını düşünüyordu. Tek kanıtı da cinsel olarak eski performansını sergilememesiydi. Hatalı bir ipucunu gerçek bir kanıt gibi kullanamaya çalışıyordu. Korktuğu şeye bu yoldan sebebiyet veriyor aslında ama farkında değil. Bunu bilerek değil, bilmeden yapıyorlar. ‘Asla kıskanmam’ diyen insan da kesin yalan söylüyordur. İnsanın önem verdiği şeyi kıskanması normaldir. Bu kimi için bir insandır, kimi için paradır. Bu değişiklik gösterir. İnsanın biyolojik doğası herkesle aynı değildir. Kıskanç ilişki, evde bomba bulundurmakla aynı. Kıskançlığın azı karar, çoğu zarar diyebiliriz. Bazı kadınlar eşleri kıskanınca mutlu olur. Bu durumu ‘Bana değer veriyor’ şeklinde değerlendirir. Hâlbuki karşı tarafın bunu sözleriyle ifade etmesi daha sağlıklı bir durumdur.”