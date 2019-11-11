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Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 20:55 | Son Güncelleme

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

Bolivya'da, ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevini bırakan Evo Morales yanlıları ile muhalefet destekçileri sokak gösterileri düzenliyor.

Başkent La Paz'ın bazı bölgelerinde Morales yanlısı ve karşıtı taraflar arasında çatışmalar yaşanırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Çatışmalar nedeniyle ölü veya yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmazken, gözaltına alınanların olduğu bildirildi.

Öte yandan, Bolivya basınında çıkan habere göre, ordunun talebinin ardından Morales'in görevi bırakmasıyla dün gece yağma ve kundaklama olayları yaşandı.

La Paz'ın güneyinde bir garajda 60'tan fazla otobüsün ateşe verildiği, bazı iş yerlerinin yağmalandığı ve kundaklandığı açıklandı. La Paz'da hayatın durma noktasına geldiği, birçok işyerinin açılmadığı, bazı okullarda eğitime ara verildiği ve çeşitli bölgelerde mahalle sakinlerinin barikatlar kurarak bulundukları bölgeleri korumaya çalıştıkları belirtiliyor.

- Morales'in yakalanma kararına inkar

Bolivya Polisi Genel Komutanı Yuri Calderon, dün muhalefetin ve Morales'in sosyal medyadan duyurduğu, Morales hakkında çıkarılan yakalama kararını yalanladı.

Calderon, eyalet mahkemeleri başkanları ve seçim mahkemeleri görevlileri için yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

Morales'in yakalama kararını yalanlayan açıklamasının ardından Calderon'un da istifa ettirildiği bildirildi.

Bu arada, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı ve senato başkanının da istifa etmesinin ardından ülkede siyasi belirsizlik sürüyor. Bolivya'yı 3 ay içerisinde düzenlenecek erken seçime götürecek geçici devlet başkanını belirlemek için Çokuluslu Yasama Meclisinin toplanması bekleniyor. Görevi muhalif Senato Başkanı Yardımcısı Jeanine Anez'in üstlenebileceği belirtiliyor.

Ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Morales, genel seçimlerin ardından başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere müdahale etmeyen güvenlik güçlerinin muhaliflerden yana olmasının ardından istifa etmişti.

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Bolivya Evo Morales

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