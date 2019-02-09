EYOF 2019'un Türkiye kafilesi Bosna Hersek'te

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da Türkiye'nin EYOF 2019'a 6 spor dalında 17 kız ve 17 erkek sporcuyla katılacağını belirterek "Büyük bir heyecan içerisinde bugün Bosna Hersek'e geldik. Pazartesi sabahtan itibaren yarışmalarımız başlayacak." dedi.

Büyükelçi Koç, Bosna Hersek'in 2017'de Türkiye ile yer değiştirdiğini anımsatarak "Türkiye ve Bosna Hersek'in birbirini takiben bu etkinliği yapması son derece anlamlı. Kendinizi evinde hissettiğiniz bir ülkedesiniz. Yarışmaların son derece başarılı geçmesini temenni ediyorum. Heyecanla izleyeceğiz." dedi.

"İki şehir, tek hayal" sloganıyla Saraybosna ile Doğu Saraybosna şehirlerinde 9-16 Şubat'ta düzenlenecek festivalde 6 branşta yarışacak 34 Türk sporcu ve temsilciler, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve eşi Pınar Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona katıldı.

Bosna Hersek'te büyük bir mutlulukla karşılandıklarına işaret eden Gündoğan, "EYOF 2017 Bosna Hersek'te düzenlenecekti ancak birtakım finansal zorluklar nedeniyle festivalin ertelenmesi isteğiyle Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin 2017 yılındaki oyunları organize etmesini rica ettiler. Türkiye de çok kısa bir sürede hazırlıklarını tamamlayarak 2017'de EYOF'u Erzurum'da düzenledi." diye konuştu.

EYOF 2019 Uluslararası Topluluk Gönüllüsü Jakub Nesnidal ise Bosna Hersek'in etkinliğe son derece iyi hazırlandığını söyleyerek tüm takımların Saraybosna'ya ulaştığını kaydetti.

- Türkiye'den 34 sporcu Bosna Hersek'e geldi

EYOF 2019'da Türkiye'yi 34 sporcu temsil edecek. Türk sporcular; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 6 branşta madalya için yarışacak.

Bosna Hersek'teki oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve branşları şöyle:

Alp disiplini: Asrın Beceren, Derin Berkin, Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Tiriel-Luka Abramovic, Yael Sadioğlu, Yunuscan Erşan