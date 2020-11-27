Eyüpsultan'da 7 kedi vahşice öldürüldü

Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan Bişkin (21), kedileri beslemek için metruk binanın bulunduğu arsaya gitti. Bişkin, arsada 4'ü yavru 7 kedinin parçalanmış halde olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildiren Bişkin, o anların görüntüsünü telefonuyla kaydetti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olaydan sonra metruk binanın ekipler tarafından yıkıldığı öğrenildi. Arsa üzerinde 4 yavru kedinin annesi olduğu öğrenilen bir kedinin de yavrularını aradığı görüldü. Muhalle sakinleri, bu olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi ve bir an önce bu katliamı yapanların bulunmasını istedi.

"KEDİLERİ ÖLÜ HALDE BULDUM"

Arsada kedileri besleyen Sinan Bişkin, "Kedileri besliyordum. Beslemeye gittiğimde kedileri ölü halde buldum. Burada çok sayıda kedi vardı. Bir kısmını öldürmüşler. Kafaları kopmuş, paramparça olmuş halde buldum. Hayvan hakları biran önce gelmesini istiyorum. O anların videosunu çektim. Gerekli yerlere de gönderdim. Annesi yavrularını arıyor" dedi.