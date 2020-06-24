Eyvah Bakıcı! Bebek ve çocuk çakıcısı seçiminin püf noktaları

Biraz daha büyük yaştaki bebekler için kreş araştırmasına girilir, minikler için bakıcı aranır. Hatta öncelikle kreş mi bakıcı mı tartışması çözülmeye çalışılır. Hayatının en değerli varlığını bir başkasına emanet edip, uzun saatler yanında olamamak büyük bir sıkıntı olsa da uygun bir bakıcı ile bu sorunu rahatlıkla çözüme kavuşturmak mümkün. Etrafta bebeğe göz kulak olabilecek bir aile büyüğü varsa bu süreç daha kolay atlatılır. En azından isteyenler için. Ancak aile büyükleriyle de bebek büyütmenin kendi içinde dezavantajları vardır. Yeni nesil bu nedenle tercihini bakıcıdan yana kullanmaya devam ededursun, bakıcı seçmenin de incelikleri de var. Bebek Bakıcısında Olması Gereken Özellikler Nelerdir? Bütün bebek bakıcılarının olmazsa olmaz ortak özellikleri vardır. Bunların başında ise sabır, şefkat ve sevgi gelir. Henüz kendini anlatamayan, sıkıntılarını dile getirmeyen bir canlının sorumluğunu almak, özellikle bir başkasının çocuğuysa ekstra özen gerektiren bir iştir. Samimiyet bu işin ana kurallarından biridir. Bir çocuk bakıcısının çocuklarla arasının iyi olması ve onları sevmesi önemlidir. Bebekle yalnız kalacağı düşünüldüğünde iletişim kurma yetisinin yüksek olması aranmalıdır. Bebekle gün içerisinde sürekli konuşarak aynı zamanda gelişimine de destek olması gerekir. Bebek bakıcısı tabii ki bir anne ya da babanın verdiği şefkatin tamamını veremez. Ancak yine de bebeğe sevildiğini hissettirmesi önemlidir. Ayrıca sigara gibi alışkanlıklarının olmaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi bebeğin sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken diğer noktalar arasındadır. Bakıcının kendini geliştiren ve öğrenmeye açık birisi olması da bebek gelişimi ile ilgili sürekli güncellenen bilgileri takip etmesini sağlar.

Bakıcı Seçimine Ne Zaman Başlamalı? Bakıcı seçimine ne zaman başlanılacağı tamamen anne babaya ait bir karar. Eğer bebeğin doğar doğmaz bakıcısının olması istenirse hamilelik süreci boyunca aramalara başlanabilir. Doğumdan sonra bir süre ebeveynlerden biri, -ki genellikle anne- bebeğine sadece kendisi bakmak isterse bakıcı aramak için bu süre kullanılabilir. Burada aslolan tam olarak ne zaman bakıcıya ihtiyaç duyulacağının belirlenmesidir. Anne işe başlamadan önce hem bebeğin bakıcısına uyum sağlaması hem de bakıcıyı yakından tanımak amacıyla bakıcı ve bebeğiyle birlikte bir süre vakit geçirmeyi tercih edebilir. Bakıcı Nereden Bulunur? Bakıcı işi öncelikle yakın çevreye haber verilerek çözülmeye çalışılır. Alternatif olarak aracılık yapan şirketlerden de faydalanılabilir. Bir başka yöntem ise internet sitelerine ilan vermektir. Tabii burada güvenlik en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Referanslı birini seçmek ailenin içinin biraz daha rahat olmasını sağlayabilir. Bakıcı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Bakıcı hakkında karar verirken anne ve babanın ortak fikirde buluşmasının zorunlu olduğunu vurgulayan uzmanlar bu işin genel olarak anneye bırakılmasının gerçekte yanlış olduğunu da söylerler. Bebeğe alışmış olduğu ortamda bakılması en doğrusudur. Bazı bakıcılar bebeğe kendi evlerinde bakmak isteseler de, bunun kesinlikle doğru olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bakıcı gerek fiziksel gerek ruh sağlığı bakımından bir bebeğin sorumluluğunu almaya yeterli derecede sağlıklı olmalıdır. Çocuk gelişimi mezunu olanlar, daha önce kreş gibi yerlerde çalışmış kişiler tercih edilebilir. Varsa daha önce birlikte çalıştığı ve referans olarak gösterdiği kişiler ile görüşme yapılabilir. Böylece bakıcı adayının geçmişi hakkında da fikir sahibi olunabilir. Bakıcı seçimi, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir iştir. Birden karar verip daha sonra bakıcıdan memnun kalmama riskinin oluşması bakıcının değiştirilmesi zorunluluğunu doğurur. Sürekli kendine bakan kişinin değişmesi ise bebeklerin iç dünyasında huzursuzluk yaratır.