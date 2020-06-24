Eyvah Bakıcı! Bebek ve çocuk çakıcısı seçiminin püf noktaları

Biraz daha büyük yaştaki bebekler için kreş araştırmasına girilir, minikler için bakıcı aranır. Hatta öncelikle kreş mi bakıcı mı tartışması çözülmeye çalışılır. Hayatının en değerli varlığını bir başkasına emanet edip, uzun saatler yanında olamamak büyük bir sıkıntı olsa da uygun bir bakıcı ile bu sorunu rahatlıkla çözüme kavuşturmak mümkün. Etrafta bebeğe göz kulak olabilecek bir aile büyüğü varsa bu süreç daha kolay atlatılır. En azından isteyenler için. Ancak aile büyükleriyle de bebek büyütmenin kendi içinde dezavantajları vardır. Yeni nesil bu nedenle tercihini bakıcıdan yana kullanmaya devam ededursun, bakıcı seçmenin de incelikleri de var.
Bütün bebek bakıcılarının olmazsa olmaz ortak özellikleri vardır. Bunların başında ise sabır, şefkat ve sevgi gelir. Henüz kendini anlatamayan, sıkıntılarını dile getirmeyen bir canlının sorumluğunu almak, özellikle bir başkasının çocuğuysa ekstra özen gerektiren bir iştir. Samimiyet bu işin ana kurallarından biridir. Bir çocuk bakıcısının çocuklarla arasının iyi olması ve onları sevmesi önemlidir. Bebekle yalnız kalacağı düşünüldüğünde iletişim kurma yetisinin yüksek olması aranmalıdır. Bebekle gün içerisinde sürekli konuşarak aynı zamanda gelişimine de destek olması gerekir. Bebek bakıcısı tabii ki bir anne ya da babanın verdiği şefkatin tamamını veremez. Ancak yine de bebeğe sevildiğini hissettirmesi önemlidir. Ayrıca sigara gibi alışkanlıklarının olmaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi bebeğin sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken diğer noktalar arasındadır. Bakıcının kendini geliştiren ve öğrenmeye açık birisi olması da bebek gelişimi ile ilgili sürekli güncellenen bilgileri takip etmesini sağlar.
Bakıcı seçimine ne zaman başlanılacağı tamamen anne babaya ait bir karar. Eğer bebeğin doğar doğmaz bakıcısının olması istenirse hamilelik süreci boyunca aramalara başlanabilir. Doğumdan sonra bir süre ebeveynlerden biri, -ki genellikle anne- bebeğine sadece kendisi bakmak isterse bakıcı aramak için bu süre kullanılabilir. Burada aslolan tam olarak ne zaman bakıcıya ihtiyaç duyulacağının belirlenmesidir. Anne işe başlamadan önce hem bebeğin bakıcısına uyum sağlaması hem de bakıcıyı yakından tanımak amacıyla bakıcı ve bebeğiyle birlikte bir süre vakit geçirmeyi tercih edebilir.
Bakıcı işi öncelikle yakın çevreye haber verilerek çözülmeye çalışılır. Alternatif olarak aracılık yapan şirketlerden de faydalanılabilir. Bir başka yöntem ise internet sitelerine ilan vermektir. Tabii burada güvenlik en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Referanslı birini seçmek ailenin içinin biraz daha rahat olmasını sağlayabilir.
Bakıcı hakkında karar verirken anne ve babanın ortak fikirde buluşmasının zorunlu olduğunu vurgulayan uzmanlar bu işin genel olarak anneye bırakılmasının gerçekte yanlış olduğunu da söylerler. Bebeğe alışmış olduğu ortamda bakılması en doğrusudur. Bazı bakıcılar bebeğe kendi evlerinde bakmak isteseler de, bunun kesinlikle doğru olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bakıcı gerek fiziksel gerek ruh sağlığı bakımından bir bebeğin sorumluluğunu almaya yeterli derecede sağlıklı olmalıdır. Çocuk gelişimi mezunu olanlar, daha önce kreş gibi yerlerde çalışmış kişiler tercih edilebilir. Varsa daha önce birlikte çalıştığı ve referans olarak gösterdiği kişiler ile görüşme yapılabilir. Böylece bakıcı adayının geçmişi hakkında da fikir sahibi olunabilir. Bakıcı seçimi, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir iştir. Birden karar verip daha sonra bakıcıdan memnun kalmama riskinin oluşması bakıcının değiştirilmesi zorunluluğunu doğurur. Sürekli kendine bakan kişinin değişmesi ise bebeklerin iç dünyasında huzursuzluk yaratır.
Bebek için en doğru bakıcı seçme yöntemi, birkaç görüşme yapıp aralarından karar vermektir. Bu görüşmeler sırasında standart olan bakıcı mülakat soruları ile bir değerlendirme yapılabilir. Bu sorular bakıcıyı daha iyi tanımak ve işi ile ilgili tecrübeleri hakkında bilgi almak için derlenen sorulardır. Şu tip sorularla görüşme devam ettirilebilir;
Bu sorular bakıcılara sorulacak genel sorulardır. Ayrıca bakıcının karakterini daha iyi anlayabilmek için karakterine ve olaylara bakış açısına yönelik sorular aileler tarafından kurgulanabilir.
Bütün bu adımları geçtiniz ve kendinize uygun bir bakıcı buldunuz. Ancak iş burada bitmez. Bakıcı ile başta bütün detayları konuşarak ileride uyuşmazlık yaşamanın önüne geçmeniz en mantıklı hamlelerden biridir. Bebeğin düzeni ve ailenin kuralları bakıcıya net olarak aktarılmalıdır. Bebeğin gıdalardan dolayı bir sağlık problemi varsa, alerji riski varsa bakıcının bunlardan haberdar olması zorunludur.
Öncelikle ebeveynlerin bebeklerini büyütme konusunda belirli bir çizgileri vardır. Bakıcı ise bu kuralları harfiyen uygulamalıdır. Uyku ve beslenme saatlerine dikkat etmesi önemlidir. Bunun yanı sıra bir bebeğin bütün ihtiyacı sadece beslenme ve uyku değildir. Oyun saatlerini iyi programlamalı, günlük gezileri ihmal etmemelidir. Çocuğa karşı sabırlı ve sevecen bir tavır sergilemelidir. Bebeklerin dünyasında her zaman mükemmel bir çizgi olmaz. Bu kriz anlarını iyi yönetebilmek, bakıcının asli görevidir. Bebeği veya çocuğu bir kenara bırakıp kendi işleriyle ilgilenen biri uygun bir bakıcı olamaz. Her ne kadar artık kameralı sistemler ile bütün gün bebeği izleme fırsatı olsa da önemli olan bebeğin en başında zarar görmemesidir.
Hem bebeğin bakıcıya hem de bakıcının bebeğe alışması için belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Birkaç haftalık bu süreçte bebek alışkın olduğu birinin yanında bakıcısı ile birlikte vakit geçirirse, tamamen yalnız oldukları zaman sorun yaşanmasının önüne geçilir. Bu sürede anne, baba ya da aile büyüklerinden biri bebeğe eşlik edebilir. Bakıcı da bebeğin alışkanlıkları ve huyu hakkında bir fikir edinir. Başlarda bebek, bakıcısına istenilen yaklaşımı sergilemeyebilir. Bu çok normal bir durumdur. Bebeğe alışana kadar izin verilmesi, bu arada bakıcının da ilgisini aksatmaması şarttır.
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