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'Eyvah! Diyetimi bozdum' demeyin bu adımları takip edin

Kübra Çıtlak Demir Kübra Çıtlak Demir
DİYET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pazartesi istikrarlı bir şekilde diyete başlayıp aynı istikrarı sürdüremeyenler için Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, sağlık önerilerinde bulunarak, "önemli olan sürdürebilirlik" dedi.

'Eyvah! Diyetimi bozdum' demeyin bu adımları takip edin

Kim istemez ki diyet programına harfi harfine uymayı, tam motivasyonla programına devam etmeyi..
Tabi ki bizimde istediğimiz verdiğimiz programların harfi harfine, %100 ve motivasyonlu bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi..

Yapılan en büyük yanlışlardan biri ise, tek bir öğünle bozulan programa, artık tamamen dönüşü olmayan bir hata yapmış gözüyle bakmak ve zincirleme trafik kazası gibi arkasını getirmek. duyduğumuz pişmanlık ile vücudumuzu strese sokmak…

Pişmanlık duygusu, vücutta stres algısı yarattığı için kortizol salınımına sebep olacağından bizi olumsuz etkiler. Vücut rahatlamak için karbonhidratlı ve zararlı gıdalara daha çok yönelir. Burada düşünmemiz gereken nokta: Diyet nedir, diyet bizim için ne ifade ediyor, diyetin süresi nedir?

YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY İSE...

Diyet değil, sağlıklı beslenme programı bilincini kafamıza yerleştirmek.
Hayatımızın içine entegre edemediğimiz, 3-5 gün uygulayıp sonrasında tamamen bıraktığımız programlar bizi kısır döngüye sokacaktır.

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Size 5 ipucu vereceğim;

1- Hedefimiz; ömür boyu uygulayacağımız, sağlıklı bir beslenme programı olmalı.
2- Dengelemeyi öğreneceğiz; tabi ki sürdürülebilir uzun dönemli bir programda, doğum gününde 1 dilim pasta, bayramda 1-2 dilim baklava yiyeceğiz ama dengelemeyi bileceğiz.
3- Hayatımıza hareketi mutlaka sokacağız.
4- Su tüketimimize dikkat edeceğiz.
5- Ve EN ÖNEMLİSİ; İnanacağız; sizi rahatsız eden fazla kilolarınızı vereceğinize hayalinizdeki bedene ve sağlığınıza kavuşacağınıza inanın. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır.

Sağlıklı günler dilerim...

Diyetisyen Kübra Demir Çıtlak

kubracitlakdemir.com
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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
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diyet diyeti bozmamak için yapılması gerekenler

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