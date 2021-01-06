Eyvah, kurulama bezleri ishale neden olabilir mi? Bu 9 ev eşyasına dikkat

Bu şeylerin bu kadar kirli olabileceği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.
Amerikan Gıda Koruması tarafından yapılan araştırma, test edilen bezlerin% 89'unun Koliform bakterisi içerdiğini gösteriyor. Bu bakteriler genellikle çoğu hayvanın ve insanların sindirim sistemlerinde bulunur. Dahası, kurulama bezlerinin% 25,6'sı, kaka bakterisi olarak da adlandırılan tehlikeli E.coli bakterisini bile içeriyor. E. coli ishale neden olabilir ve daha ciddi durumlarda insanlar çok hastalanabilir. Bu nedenle, aynı havluyu çok uzun süre kullanmayın ve en az 60 santigrat derecede yıkayın.
Süngerler aşırı derecede kirlenebilir! Bir şeyi süngerle temizlediğinizde, bakteriler ıslak yüzeye yerleşir ve deli gibi çoğalır. Daha sonra başka bir şeyi temizlemek için aynı süngeri kullanırsanız, yalnızca yayarsınız. Bu kirli süngerler, özellikle üzerinde çiğ et bulunan bir şeyle temas ettiklerinde gıda zehirlenmesine neden olabilir.
Pek çok insanın, ayakkabılarınızı içeri girer girmez çıkarmanız gerektiğini söyleyen bir ev kuralı vardır ve bu kuralın bir nedeni vardır! Ayakkabı tabanlarınız 421.000 bakteri içeriyor. Bunların arasında (yine var) E. coli bakterileri var. Bunun nedeni dışarıdaki hayvan dışkısının içinden geçmeniz olabilir, ancak halka açık tuvaletlerden de kaynaklanabilir.
Tırnaklarınızın altında tonlarca bakteri var, bu yüzden ellerimizi düzenli olarak yıkıyoruz. Bazı bakteriler genellikle geride kalır ve daha sonra tırnaklarınızı kestiğinizde bunlar tırnak makasına aktarılır. Bu nedenle, ellerinizi her kestiğinizde yıkayın ve ayrıca tırnak makasını dezenfekte edin.
Kontakt lenslerinizi çok temiz tutmanız önemlidir, çünkü kir, gözlerinize çok fazla zarar verebilir. Temas noktaları her zaman biraz ıslak olduğundan, bakteriler orada yaşamayı sever. Bu yüzden kontakt lenslerinizi temizlerken dikkatli ve titiz olun!
Bir anket, insanların pijamalarını yıkamadan çok uzun süre giydiklerini ortaya çıkardı. İngiliz araştırmaları, erkeklerin ortalama 13 gece üst üste pijamalarını, kadınların ise 17 gece giydiklerini gösteriyor! Hijyenik olun ve iki veya üç gece sonra pijamalarınızı yıkayın.
Tuvalete gidiyoruz, kirli ellerimizle musluğu açıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz ve sonra temiz ellerimizle musluğu kapatıyoruz. Ama bakteri zaten orada! Düşündüğün zaman oldukça iğrenç, değil mi? Bu nedenle musluğunuzu düzenli olarak dezenfekte etmeyi unutmayın.
Ayakkabılarınız kirlenirse, çantanızın da kirlenmesi mantıklıdır. Gittiğiniz her yere yanınızda götürürsünüz ve zaman zaman yere koyabilirsiniz. Böyle oldukça kirlenebilir! Çoğu insan çantasını çok sık temizlemez ve bu da yanınızda yaklaşık 10.000 bakteri taşıdığınız anlamına gelir.
Paspas, kirli ev eşyaları listesinde bir numarada. Kirli bir paspas kullandığınızda, santimetrekare başına yaklaşık bir milyar bakteri yayarsınız. Evet, kullanılmış bir paspası yıkamadan geri koyarsanız, bakteri yıldırım hızında çoğalacaktır. Bu nedenle, paspasınızı kullandıktan sonra daima en az 60 santigrat derecede yıkayın. Paspasınız yıkanamıyorsa, düzenli olarak değiştirmelisiniz.
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