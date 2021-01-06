Eyvah, kurulama bezleri ishale neden olabilir mi? Bu 9 ev eşyasına dikkat

Bu şeylerin bu kadar kirli olabileceği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.

9. KURULAMA BEZLERİ

Amerikan Gıda Koruması tarafından yapılan araştırma, test edilen bezlerin% 89'unun Koliform bakterisi içerdiğini gösteriyor. Bu bakteriler genellikle çoğu hayvanın ve insanların sindirim sistemlerinde bulunur. Dahası, kurulama bezlerinin% 25,6'sı, kaka bakterisi olarak da adlandırılan tehlikeli E.coli bakterisini bile içeriyor. E. coli ishale neden olabilir ve daha ciddi durumlarda insanlar çok hastalanabilir. Bu nedenle, aynı havluyu çok uzun süre kullanmayın ve en az 60 santigrat derecede yıkayın.

8. SÜNGERLER

Süngerler aşırı derecede kirlenebilir! Bir şeyi süngerle temizlediğinizde, bakteriler ıslak yüzeye yerleşir ve deli gibi çoğalır. Daha sonra başka bir şeyi temizlemek için aynı süngeri kullanırsanız, yalnızca yayarsınız. Bu kirli süngerler, özellikle üzerinde çiğ et bulunan bir şeyle temas ettiklerinde gıda zehirlenmesine neden olabilir.

7. AYAKKABILAR

Pek çok insanın, ayakkabılarınızı içeri girer girmez çıkarmanız gerektiğini söyleyen bir ev kuralı vardır ve bu kuralın bir nedeni vardır! Ayakkabı tabanlarınız 421.000 bakteri içeriyor. Bunların arasında (yine var) E. coli bakterileri var. Bunun nedeni dışarıdaki hayvan dışkısının içinden geçmeniz olabilir, ancak halka açık tuvaletlerden de kaynaklanabilir.