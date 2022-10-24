Ezel'in Eren'i olarak hafızalara kazındı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sonrası Yağız Atakan Savaş görenler şaştı kaldı

Ezel dizisindeki Eren karakteriyle hafızalara kazınan Yağız Atakan Savaş son haliyle merak konusu oldu. Berfu Yenenler'in sayfasında Ezel dizisinden bir kare paylaşması sonrası merak edilen Savaş'ı görenler şaştı kaldı.
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