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  4. Ezel'in Eren'i olarak hafızalara kazındı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sonrası Yağız Atakan Savaş görenler şaştı kaldı

Ezel'in Eren'i olarak hafızalara kazındı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sonrası Yağız Atakan Savaş görenler şaştı kaldı

24.10.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezel dizisindeki Eren karakteriyle hafızalara kazınan Yağız Atakan Savaş son haliyle merak konusu oldu. Berfu Yenenler'in sayfasında Ezel dizisinden bir kare paylaşması sonrası merak edilen Savaş'ı görenler şaştı kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler ezel Cansu Dere karakteri

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