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Faberge yumurtası nedir? Faberge yumurtası değeri ne kadar?

22.07.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faberge yumurtasının ne olduğu ve değeri merak ediliyor. Rus oligarklara ait ele geçirilmiş olan yatlarda Faberge yumurtası bulundu. Gelişme sonrası yumurtanın değeri sorgulanmaya başlandı. Peki, Faberge yumurtası nedir ve değeri ne kadar? İşte Faberge yumurtası hakkında merak edilenler...

Faberge yumurtası nedir? Faberge yumurtası değeri ne kadar?

Dünyada binlerce koleksiyoncuların peşinden koştuğu ve dünya üzerinde yalnızca 43 adet kalan Faberge yumurtası yakından takip edilip sorgulanıyor. Peki Faberge yumurtası nedir?

FABERGE YUMURTASI NEDİR?

Rus Çarı 3. Alexandr’ın eşi İmparatoriçeye Paskalya Bayramı’nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge Yumurtaları, Londra’nın Victoria ve Albert Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Serginin özel gösterim biletleri şimdiden tükenmek üzere. Günümüze sadece 43 tanesinin ulaştığı 50 yumurtanın tasarımı, Carl Faberge liderliğinde Faberge ailesi ve tasarımcıları tarafından üretildi.

Faberge Yumurtalarının genelinin çoğu Amerika koleksiyonlarında, çok küçük bir kısmı ise Kremlin Sarayı'ndadır.

FABERGE YUMURTASI DEĞERİ NE KADAR?

Rusya’da Çarlığın yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Faberge yumurtalarından bazıları özel koleksiyoncuların eline geçti. Üzerindeki mücevherlerin yanı sıra sanatçılık ve tasarımıyla da değer kazanan Faberge Yumurtaları’nın tanesine 10 milyon dolar değer biçiliyor.

Çoğunlukla bu büyük yumurtaların içinde sürpriz başka bir eser daha yer alıyor, bazısının içinde Çarlık sarayının minyatür bir tasarımı bazısının üzerinde ise Romanov Ailesi’nin görselleri mevcut. Çar 2. Nicholas için 1913’te annesine verilmek üzere tasarlanan Kış Yumurtası, cam kadar ince oyulmuş kaya kristalinden yapılmıştır. Yumurtanın içinde yer alan minyatür çiçek sepetinin üzerinde 1378 elmas bulunuyor ve Kış Yumurtası, 2002 yılında 9,6 milyon dolara satıldı.


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Anahtar Kelimeler:
oligark rus

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