Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada sızan kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında çalışan Döndü Güneş, Nurten Kaya, Sevim Kınalı, Kadriye Batık, Fatma Yılmaz, Semiha Kışla ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, akü temizliği yapıldığı sırada sızan kimyasal madde nedeniyle zehirlendi.

Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 8 kişinin tedavisi sürüyor.

