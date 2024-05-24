HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğan karar! Bayrağa sarılıp ağladığı anları dünya konuşuyor

Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğan karar! Bayrağa sarılıp ağladığı anları dünya konuşuyor

24.05.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Kurulu'nda Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili verilen karar sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyanın gündemine damgasını vuran görüntülerle birlikte Vucic'in karara ilk tepkisi de dikkat çekti.

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz’u “Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü” ilan etti. Karara karşı duran Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gözyaşlarını tutamadı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımın uluslararası bir anma günü olarak anılmasına yönelik karar tasarısını kabul etti. “Uluslararası 1995 Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma ve Düşünme Günü” karar tasarısı için 84 temsilci lehte ve 19 temsilci aleyhte oy kullanırken, 68 temsilci çekimser kaldı.

Bosna Hersek, Almanya ve Ruanda tarafından sunulan tasarının oylamasında aleyhte oy kullanan ülkeler arasında Sırbistan’ın yanı sıra Çin, Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Macaristan ve Belarus da yer aldı.

VUCIC'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, BM Genel Kurulu’nda oylama öncesinde temsilcileri kararın aleyhinde oy kullanmaya davet etti. Vucic, bu kararın “Pandora’nın kutusunu açacağını” savundu.

c

Srebrenitsa tasarısından sonra BM Genel Kurulu’nun bunun gibi onlarca tasarıyı değerlendirmek zorunda kalacağını ileri süren Sırp lider, tasarının barışa katkı sağlamayacağını söyledi.

a

BAYRAĞA SARILIP AĞLADI

Öte yandan karar onaylanırken Vucic'in gözyaşlarına boğulması dikkat çekti. Vucic'in elindeki Sırbistan bayrağına sarılıp ağladığı anlar sosyal medyada çokça konuşuldu.

b

KARAR DİĞER ÜLKELERE DE ÇAĞRIDA BULUNUYOR

AA'nın aktardığına göre; 11 Temmuz’u “Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü” ilan eden karar, aynı zamanda Srebrenitsa soykırımını inkarı kayıtsız şartsız kınıyor ve üye devletleri soykırımın inkarını ve çarpıtılmasını önlemeye davet ediyor. Karar metninde, ayrıca BM Genel Sekreteri de soykırımın 30. yıldönümü anma faaliyetlerine başlamaya ve “Srebrenitsa’da Soykırım ve BM” adlı bir bilgilendirme programı oluşturmaya çağrılıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kodÇok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod
Hep bir ağızdan aynı slogan atıldı! Cenaze törenine damgasını vuran anlarHep bir ağızdan aynı slogan atıldı! Cenaze törenine damgasını vuran anlar
Bir arabaya 17 kişi binip kaçmaya çalıştılarBir arabaya 17 kişi binip kaçmaya çalıştılar
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic bmgk
En Çok Okunan Haberler
Siparişlere yetişemeyince artırdı, yine de yetişemiyor! Tek sıkıntısı...

Siparişlere yetişemeyince artırdı, yine de yetişemiyor! Tek sıkıntısı...

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Hep bir ağızdan aynı slogan atıldı! Cenaze törenine damgasını vuran anlar

Hep bir ağızdan aynı slogan atıldı! Cenaze törenine damgasını vuran anlar

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

İmamoğlu'nun gündem olan Roma gezisine Özgür Özel'den ilk yorum! "Büyük bir lobicilik çalışması"

İmamoğlu'nun gündem olan Roma gezisine Özgür Özel'den ilk yorum! "Büyük bir lobicilik çalışması"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.