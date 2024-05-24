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  4. Araçların camlarını kırdı! Ceviz büyüklüğünde yağdı... Görenleri hayrete düşürdü

Araçların camlarını kırdı! Ceviz büyüklüğünde yağdı... Görenleri hayrete düşürdü

24.05.2024 11:38
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Eskişehir’de meydana gelen dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken, çok sayıda aracın camında ve kaportasında hasar oluştu. Araçların camlarındaki delikler dikkat çekerken Çifteler ilçe merkezindeki bir evin plastik kapısının da dolu yağışı nedeniyle delik deşik olduğu görüldü.

Araçların camlarını kırdı! Ceviz büyüklüğünde yağdı... Görenleri hayrete düşürdü

Eskişehir'de ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı araçların camlarını kırdı. Çifteler İlçesi’nde dün etkili olan dolu yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu parçalarını görenler hayrete düşerken, ilçedeki birçok araç hasar gördü. Normalin üstündeki boyutlarda yağan dolu, çok sayıda aracın camının patlamasına neden oldu.

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EVİN PLASTİK KAPISI DA DELİK DEŞİK OLDU

Camları kırılan ve kaportalarında göçük meydana gelen araçlarda maddi hasar oluştu.

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İlçe merkezindeki bir evin plastik kapısı da dolu yağışında delik deşik oldu. (İHA)

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e66d7f9e-9b64-43ce-ab2f-cd61456186e4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir dolu
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