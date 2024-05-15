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Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu

15.05.2024 15:59
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada iğrenç bir olay yaşandı. Kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte detaylar...

Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu

İğrenç olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi.

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KAMERA OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

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GÜVENLİK AMİRİ GÖZALTINA ALINDI

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı. A.T.’nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fabrika kamera
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