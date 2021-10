Facebook çöktü, Twitter ise attığı tweet ile viral oldu!

Facebook, WhatsApp ve Instagram, dijital dünyada kaos dolu bir gece yaşanmasına neden oldu. Üç büyük sosyal medya platformu, yaklaşık altı saat boyunca dün çapında çöktü. Ancak o saatlerde herkes Facebook'u konuşurken, Twitter tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Üç büyük sosyal medya platformunun çökmesi sonucu, pek çok kişi Twitter'a yöneldi. Hatta günlük mesajlaşmalarını Twitter DM'ye taşımak zorunda kalanlar dahi oldu. Bunun farkında olan Twitter, resmi hesabından "hello literally everyone" (Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba) yazarak bir tweet paylaştı.

hello literally everyone

Popüler mikroblog sitesi Twitter böylece, WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki erişim sıkıntısını lehine çevirmek istedi. Nitekim, söz konusu tweet çok kısa bir süre içerisinde Twitter'ın en çok konuşulan tweet'lerinden biri oldu.

Twitter'ın viral olan tweet'inin altına beklenmedik bir şekilde WhatsApp ve Instagram da yazdı. WhatsApp, tweet'e "Merhaba" yazarak yanıt verdi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de tweet'e yanıt veren kişiler arasındaydı. Ancak Dorsey, WhatsApp'ın "Merhaba" yazdığı tweet'e yanıt vererek, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

thought this was supposed to be encrypted…