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Facebook çöktü, Twitter ise attığı tweet ile viral oldu!

05.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, WhatsApp ve Instagram yaklaşık altı saat boyunca erişim sorunu yaşadı. Erişim sorunundan etkilenmeyen sosyal medya platformu Twitter ise resmi hesabından attığı tweet ile gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Pek çok ünlü isim ve marka, Twitter'ın tweet'inin altını doldurdu.

Facebook çöktü, Twitter ise attığı tweet ile viral oldu!

Facebook, WhatsApp ve Instagram, dijital dünyada kaos dolu bir gece yaşanmasına neden oldu. Üç büyük sosyal medya platformu, yaklaşık altı saat boyunca dün çapında çöktü. Ancak o saatlerde herkes Facebook'u konuşurken, Twitter tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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TWITTER'DAN ÇOK KONUŞULAN TWEET

Üç büyük sosyal medya platformunun çökmesi sonucu, pek çok kişi Twitter'a yöneldi. Hatta günlük mesajlaşmalarını Twitter DM'ye taşımak zorunda kalanlar dahi oldu. Bunun farkında olan Twitter, resmi hesabından "hello literally everyone" (Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba) yazarak bir tweet paylaştı.

Popüler mikroblog sitesi Twitter böylece, WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki erişim sıkıntısını lehine çevirmek istedi. Nitekim, söz konusu tweet çok kısa bir süre içerisinde Twitter'ın en çok konuşulan tweet'lerinden biri oldu.

FACEBOOK'UN UYGULAMALARI DA BOŞ DURMADI

Twitter'ın viral olan tweet'inin altına beklenmedik bir şekilde WhatsApp ve Instagram da yazdı. WhatsApp, tweet'e "Merhaba" yazarak yanıt verdi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de tweet'e yanıt veren kişiler arasındaydı. Ancak Dorsey, WhatsApp'ın "Merhaba" yazdığı tweet'e yanıt vererek, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

WhatsApp ve Instagram dışında pek çok ünlü isim ve marka da Twitter'ın attığı tweet'in altına yazdı.

Kısa sürede viral olan tweet, halihazırda 565 binden fazla retweet ve 3 milyon beğeni almış durumda.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM'DAKİ SORUN GİDERİLDİ

Sosyal medya uygulamalarında yaklaşık 6 saat boyunca yaşanan sorun, gece geç saatlerde giderildi. Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları tekrar sosyal medya uygulamalarına erişim sağlamaya başladı.

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Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan ise şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

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