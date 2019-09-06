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Facebook çöpçatanlık özelliğini ABD'de uygulamaya açtı

BBC BBC
06.09.2019 09:36 | Son Güncelleme

Facebook, geçen yıl farklı ülkelerde uygulamaya soktuğu çöpçatanlık özelliğini Perşembe gününden itibaren ABD'deki kullanıcılarına da açtı.

Facebook çöpçatanlık özelliğini ABD'de uygulamaya açtı

Şirket, kullanıcıların Instagram hesaplarını Facebook'un çöpçatanlık özelliğine entegre edebileceklerini ve Instagram takipçilerini de 'Gizli Aşk' (Secret Crush) listelerine ekleyebileceklerini söyledi.

Uygulama, kullanıcıların Facebook'ta arkadaş oldukları kişiye ilgi duyduklarını da özel hesaplarından göstermelerini de sağlıyor.

İki arkadaşın birbirlerini 'crush' (aşk) olarak etiketlemeleri durumunda Facebook Çöpçatanlık özelliği her iki tarafa da uyarı gönderiyor.

Şirket, uygulamanın Facebook ve Instagram kullanıcıları için isteğe bağlı olduğunu ve bu uygulama dâhilindeki aktivitelerin profillerinde veya sayfalarında herkese açık halde yer almayacağını söylüyor.

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