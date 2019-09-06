Facebook çöpçatanlık özelliğini ABD'de uygulamaya açtı

Şirket, kullanıcıların Instagram hesaplarını Facebook'un çöpçatanlık özelliğine entegre edebileceklerini ve Instagram takipçilerini de 'Gizli Aşk' (Secret Crush) listelerine ekleyebileceklerini söyledi.

Uygulama, kullanıcıların Facebook'ta arkadaş oldukları kişiye ilgi duyduklarını da özel hesaplarından göstermelerini de sağlıyor.

İki arkadaşın birbirlerini 'crush' (aşk) olarak etiketlemeleri durumunda Facebook Çöpçatanlık özelliği her iki tarafa da uyarı gönderiyor.

Şirket, uygulamanın Facebook ve Instagram kullanıcıları için isteğe bağlı olduğunu ve bu uygulama dâhilindeki aktivitelerin profillerinde veya sayfalarında herkese açık halde yer almayacağını söylüyor.

