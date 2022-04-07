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Facebook duyurdu: Rusya destekli bilgisayar korsanları engellendi

07.04.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD sosyal paylaşım sitesi Facebook, Rusya ve Belarus bağlantılı grupların siber casusluk yapma ve Ukrayna'daki savaşa odaklanan dezenformasyon kampanyası başlatma çabalarını engellediğini açıkladı. Açıklamada, bilgisayar korsanlarının Ukrayna askeri personeline ait hesapları ele geçirmeye çalıştığı da belirtildi.

Facebook duyurdu: Rusya destekli bilgisayar korsanları engellendi

Facebook'tan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus destekli bilgisayar korsanlarının düzinelerce Ukrayna askeri personeline ait Facebook hesaplarını ele geçirmeye uğraştığı ve Ukrayna ordusunu Rus güçlerine teslim olmaya çağıran videolar yayımlamaya çalıştığı belirtildi.

"İNSAN HAKLARI GRUBU GİBİ GÖRÜNEREK..."

Ghostwriter olarak bilinen tescilli bir dezenformasyon grubu tarafından e-postalar üzerinden yürütülen sosyal medya hesaplarının hackleme girişimlerinin Facebook tarafından büyük ölçüde engellendiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Internet Araştırma Ajansının Facebook'ta sahte hesaplar oluşturma çabalarının da tespit edilip atıl bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Facebook güvenlik uzmanlarının, Rusya'nın ilgili ajansının Batılı bir insan hakları grubu gibi görünmeye çalışarak Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik şiddetinden NATO'yu suçlayan makaleler yayımladığını tespit ettikleri ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook Rusya
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