Facebook iç çamaşırı reklamını yasakladı: Şok edici ve sansayonel

Reklam, adet dönemlerinin ortasında olan çeşitli kadınları gösteriyor ve Facebook bunu üç incelemeden sonra kurallarını ihlal ettiğini düşünüyor.

60 saniyelik klibin yasaklanmasına karşı çıkan Modibodi'nin kurucusu ve CEO'su Kristy Chong, kararı "modası geçmiş" olarak nitelendirerek sosyal medya platformunu kararından dolayı eleştirdi.

'Bu filmdeki amacımız, tamamen doğal bir bedensel işlev olan damgayı ortadan kaldırarak insanların zihinlerini açmaktı. Kasıtlı olarak sansasyonel veya kışkırtıcı olması için değil, dönemlerin çok gerçek ve doğal tarafını göstermek için yapıldı. "21. yüzyıl ve hayal kırıklığı yaratan Facebook, regl dönemiyle ilgili sohbeti normalleştirmek istemiyor. Adet tabularına bir son vermenin zamanı geldi' dedi.

Reklamdaki kırmızı rengi, adet döngüsünün birinci gününden itibaren kanı temsil etmek için kullandıklarını ve "çevreye zarar veren tek kullanımlık pedler, astarlar ve tamponlardan daha iyi seçenekler" olduğunu söyledi.

Markanın ergenlik dönemi iç çamaşırları olan Modibodi RED'in müşterileri de karara şok oldu ve 14 yaşındaki Ciara, 'bu, adet gören herkesin yaşadığı normal ve doğal bir süreçtir, öyleyse bunun gerçekliği neden rahatsız edici olsun? Reklamı seviyorum, herkes görmeli' dedi.