Facebook 'intikam pornosu' için harekete geçti

Facebook’ta intikam pornosu akışının kontrolü için 25 kişilik bir ekibin görevli olduğu bildiriliyor. Facebook ayrıca, kullanıcılarına sunduğu bir programla mahrem fotoğraflarının siteye başkaları tarafından yüklendiği anda haberdar olma imkânı da sunuyor.

Programda mahrem fotoğraflarını yükleyen kullanıcı, fotoğraf başkaları tarafından yüklendiği anda site tarafından bilgilendiriliyor. Veri ve Toplum Araştırma Enstitüsü DSRI’a göre, her 25 ABD’liden biri ‘intikam pornosu’ kurbanı. Bu oran kadınlarda erkeklere göre neredeyse iki katı.

