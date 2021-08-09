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Facebook'tan "dua isteme" özelliği!

09.08.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya devi Facebook, yeni dua isteme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile bir kullanıcı diğer kullanıcılardan dua isteyebilecek, dua edenler ise "dua ettim" butonuna basabilecek.

Facebook'tan "dua isteme" özelliği!

Facebook eskisi kadar popüler görülmese de hala milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Sosyal medya devi, kullanıcılarının istedikleri özellikleri de bünyesine katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu özelliklerden biri kullanıma sunuldu bile. Bu özellik, "dua ettim" özelliği.

Facebook'un dua isteme özelliği kullanıma sunuldu. Dua isteme özelliği, özellikle dini liderlerin çevrim içi topluluklarla etkileşime girmesine yardımcı olacak.

Facebook, inanç topluluklarını desteklemek için devam eden çabaların bir parçası olarak dua isteme özelliğini Aralık ayında ABD'de test etmeye başladı.

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İŞTE FACEBOOK'UN DUA İSTEME ÖZELLİĞİ

Dua isteme özelliğinde Facebook gruplarında bulunan bir kullanıcı, artık hastalık, toplantı veya iş görüşmesi gibi zorlu durumların üstesinden gelebilmek için diğer kullanıcılardan dua isteyebilecek. Diğer kullanıcılar ise dua ettiklerinde "dua ettim" butonuna basabilecek. Aynı zamanda kullanıcılar dua gönderisini beğenip, gönderi hakkında yorum da yapabilecek.

Facebook dua isteme özelliği

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ABD'DE YOĞUN İLGİ

Deneme aşamasındaki özellik, ABD'de kilise cemaatleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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