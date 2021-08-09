Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar açıklandı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 63 milyonluk indirme sayısı ile temmuz ayının en çok indirilen uygulaması oldu. Uygulama yeni kullanıcılarının yüzde 15’lik bölümünü Çin’den alırken, yüzde 9’luk kısmını ABD’den aldı. İlk 5’in kalan bölümünde ise bizleri ABD merkezli uygulamaların karşıladığını söyleyebiliriz.
Toplamda en çok indirilen uygulamalar listesinin iki, üç, dört ve beşinci sırasını sırayla Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp alıyor. Android ve iOS ayrı ayrı incelendiğinde ise işlerin biraz daha değiştiğini söyleyebiliriz. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada listede olmasını düşündüğünüz uygulama varsa yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz.
1.TikTok
2.Facebook
3.Instagram
4.Messenger
5.WhatsApp
6.Snapchat
7.Zoom
8.Telegram
9.CapCut
10.Google Meet
1.TikTok
2.YouTube
3.Instagram
4.WhatsApp
5.Facebook
6.Taobao
7.Google Maps
8.Messenger
9.CapCut
10.Gmail
1.Facebook
2.TikTok
3.Instagram
4.Messenger
5.WhatsApp
6.Snapchat
7.Zoom
8.Google Meet
9.Telegram
10.WhatsApp Business
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