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Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar açıklandı

09.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayının geride kalması ile beraber ayın en çok indirilen uygulamaları açıklandı. iOS, Android ve toplam olmak üzere üç başlık altında açıklanan sonuçlara göre toplamda zirve yine değişmedi.

Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar açıklandı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, 63 milyonluk indirme sayısı ile temmuz ayının en çok indirilen uygulaması oldu. Uygulama yeni kullanıcılarının yüzde 15’lik bölümünü Çin’den alırken, yüzde 9’luk kısmını ABD’den aldı. İlk 5’in kalan bölümünde ise bizleri ABD merkezli uygulamaların karşıladığını söyleyebiliriz.

Toplamda en çok indirilen uygulamalar listesinin iki, üç, dört ve beşinci sırasını sırayla Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp alıyor. Android ve iOS ayrı ayrı incelendiğinde ise işlerin biraz daha değiştiğini söyleyebiliriz. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada listede olmasını düşündüğünüz uygulama varsa yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

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TEMMUZ AYININ EN ÇOK İNDİRİLEN 10 UYGULAMASI

1.TikTok
2.Facebook
3.Instagram
4.Messenger
5.WhatsApp
6.Snapchat
7.Zoom
8.Telegram
9.CapCut
10.Google Meet

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN iOS UYGULAMALARI

1.TikTok
2.YouTube
3.Instagram
4.WhatsApp
5.Facebook
6.Taobao
7.Google Maps
8.Messenger
9.CapCut
10.Gmail

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN ANDROID UYGULAMALARI

1.Facebook
2.TikTok
3.Instagram
4.Messenger
5.WhatsApp
6.Snapchat
7.Zoom
8.Google Meet
9.Telegram
10.WhatsApp Business

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Anahtar Kelimeler:
facebook tiktok iOS
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